«Дом-2»: Артем Сорока сорвал с Насти Голд нижнее белье на глазах у коллектива
Один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» Артем Сорока сорвал с новенькой героини Анастасии Голд нижнее белье. Нужно сказать, что такое весьма аморальное поведение молодого человека повергло в шок телезрителей.
Как известно, даже преданные поклонники телестройки «Дом-2» в последнее время все чаще начали поднимать в социальных сетях тему того, что шоу стремительно «катится на дно». По словам зрителей, им не хватает тех молодых людей, которые раньше приходили в Периметр, чтобы отыскать свою вторую половинку и построить на реалити красивые отношения.
Сейчас же фанатам «Дома-2» приходится наблюдать за бесконечными разборками, скандалами и развратом, которыми, по их мнению, телеканал «ТНТ» лишь портит молодежь. Новенькие участники телепроекта и вовсе ничего не стесняются. Некоторые не только приходят на Лобное место обнаженными, но и не видят ничего плохого в том, чтобы заняться «волшебством» в первый же день знакомства с партнером.
Впрочем, на этот раз выделиться решил «старожила» реалити-шоу «Дом-2» Артем Сорока, от которого, как оказалось, никто не ожидал подобного поведения. В эфир вышел выпуск проекта «Остров любви», в котором молодой человек, пытаясь прилюдно склонить новенькую участницу Анастасию Голд к интиму, сорвал с нее нижнее белье.
Стоит отметить, что вся эта сцена происходила на глазах у коллектива, однако никто не рискнул помочь Голд. Ребята продолжили улыбаться и наблюдать за тем, как Сорока забрался на девушку сверху и вполне готов был к «волшебству».
Как известно, даже преданные поклонники телестройки «Дом-2» в последнее время все чаще начали поднимать в социальных сетях тему того, что шоу стремительно «катится на дно». По словам зрителей, им не хватает тех молодых людей, которые раньше приходили в Периметр, чтобы отыскать свою вторую половинку и построить на реалити красивые отношения.
Сейчас же фанатам «Дома-2» приходится наблюдать за бесконечными разборками, скандалами и развратом, которыми, по их мнению, телеканал «ТНТ» лишь портит молодежь. Новенькие участники телепроекта и вовсе ничего не стесняются. Некоторые не только приходят на Лобное место обнаженными, но и не видят ничего плохого в том, чтобы заняться «волшебством» в первый же день знакомства с партнером.
Впрочем, на этот раз выделиться решил «старожила» реалити-шоу «Дом-2» Артем Сорока, от которого, как оказалось, никто не ожидал подобного поведения. В эфир вышел выпуск проекта «Остров любви», в котором молодой человек, пытаясь прилюдно склонить новенькую участницу Анастасию Голд к интиму, сорвал с нее нижнее белье.
Стоит отметить, что вся эта сцена происходила на глазах у коллектива, однако никто не рискнул помочь Голд. Ребята продолжили улыбаться и наблюдать за тем, как Сорока забрался на девушку сверху и вполне готов был к «волшебству».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:19