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Ученые из Японии предупредили об опасности чрезмерного употребления соли

Японские медики закончили 30-летнее исследование влияния чрезмерного употребления соли на организм. Они отмечают, что это чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Ученые из Японии предупредили об опасности чрезмерного употребления соли

В Японии наблюдали за группой людей в течение 29 лет. Оценивался их рацион питания и данные об их состоянии здоровья. Питание испытуемых подвергалось глубокому анализу и сравнивалось с рекомендованными нормами. В Японии действуют разработанные стандарты рациона, которым все желающие сохранить здоровье могут придерживаться. Минимальное суточное потребление продуктов включает в себя 350 граммов овощей, 200 граммов фруктов, 80 граммов рыбы. Что касается соли, то для мужчин рекомендовалось не превышать норму в 8 граммов, а женщинам советовали не есть более 7 граммов в сутки.

По данным, собранным за период исследования, 1070 участников умерли от различных сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается питания, то те, кто нарушал рекомендуемые нормы систематически, имели заболевания кровеносной системы в 2,87 раза чаще, чем те, кто питался согласно предписанным стандартам. Риск умереть от заболеваний сердца возрастал в 2,25 раза, если при употреблении нужного количества овощей количество фруктов и рыбы в рационе составляло меньше половины, в то время как объем соли соблюдался на максимально допустимом уровне или превышал его.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 02:13

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