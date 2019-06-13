Ученые из Японии предупредили об опасности чрезмерного употребления соли





В Японии наблюдали за группой людей в течение 29 лет. Оценивался их рацион питания и данные об их состоянии здоровья. Питание испытуемых подвергалось глубокому анализу и сравнивалось с рекомендованными нормами. В Японии действуют разработанные стандарты рациона, которым все желающие сохранить здоровье могут придерживаться. Минимальное суточное потребление продуктов включает в себя 350 граммов овощей, 200 граммов фруктов, 80 граммов рыбы. Что касается соли, то для мужчин рекомендовалось не превышать норму в 8 граммов, а женщинам советовали не есть более 7 граммов в сутки.По данным, собранным за период исследования, 1070 участников умерли от различных сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается питания, то те, кто нарушал рекомендуемые нормы систематически, имели заболевания кровеносной системы в 2,87 раза чаще, чем те, кто питался согласно предписанным стандартам. Риск умереть от заболеваний сердца возрастал в 2,25 раза, если при употреблении нужного количества овощей количество фруктов и рыбы в рационе составляло меньше половины, в то время как объем соли соблюдался на максимально допустимом уровне или превышал его.