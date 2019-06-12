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Шура пошутил о продаже старых зубов ради покупки нового жилья

Отечественный эстрадный исполнитель Александр Медведев, более известный под сценическим именем Шура, на странице в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлён со старыми вставными зубами, лежащими на ладони. Певец пошутил, что решил собрать деньги на новое жильё, а одним из вложений станут средства, вырученные за продажу коронки.
Шура пошутил о продаже старых зубов ради покупки нового жилья

На опубликованном фото Шура демонстрирует старые зубы, которые якобы решил продать, а на заднем фоне в квартире виднеется чемодан с вещами артиста. Не так давно исполнитель рассказывал, что лишился собственного жилья, купленного более 15 лет назад за 100 тысяч долларов. Переписанную на посторонних людей квартиру Шуре не удалось вернуть даже пройдя длительный судебный процесс, поэтому он искал новое съёмное жильё, а также думал о возможности приобретения его в ипотеку.

Шутку Шуры о продаже зубов ради покупки квартиры оценили многочисленные поклонники, похвалившие чувство юмора и самоиронию артиста. Некоторые также шутя соглашаются купить коронки, чтобы материально помочь кумиру. Другие же предлагают выставить «необычный лот» на аукцион и получить таким образом лучшие предложения от покупателей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:11

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