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Младшая сестра Ольги Бузовой Анна заинтриговала фанатов снимком в свадебном наряде

Младшая сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой опубликовала в личном микроблоге неожиданную фотографию. По мнению подписчиков Анны, их любимица планирует свадьбу.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна заинтриговала фанатов снимком в свадебном наряде

На данный момент Бузова-младшая вместе со своим избранником находится в путешествии. Влюбленные решили посетить Чехию, от которой, судя по всему, остались в восторге.

Сейчас страничка Анны в Instagram буквально пестрит яркими фотографиями, видеозаписями и Stories, большинство из которых не оставляют равнодушными даже ее недоброжелателей. Впрочем, пристальное внимание фолловеров привлекла лишь одна публикация Бузовой-младшей.

Несколько часов назад Анна разместила у себя в профиле снимок, на котором она запечатлена в красивом свадебном наряде с большим тончайшим шлейфом. Под свежим кадром Бузова-младшая оставила пост, однако в нем ограничилась только одним словом, чем еще больше заинтриговала поклонников.

«Интрига», - написала Анна.


Младшая сестра Ольги Бузовой Анна заинтриговала фанатов снимком в свадебном наряде

Один за другим подписчики принялись буквально закидывать младшую сестру телеведущей реалити-шоу «Дом-2» вопросами и интересоваться у нее, намеревается ли она только выходить замуж, или же уже стала счастливой женой.

«Анют, Вы замуж собрались? Какая же Вы все-таки красотка! Просто глаз не отвести!», «Бузова-младшая замуж выходит или уже вышла?» - продолжают писать в Сети.


Нужно сказать, что пока на вопросы поклонников Анна Бузова ничего не ответила, а просто продолжила добавлять в свой микроблог снимки в свадебном платье.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:58

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