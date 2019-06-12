Младшая сестра Ольги Бузовой Анна заинтриговала фанатов снимком в свадебном наряде

«Интрига», - написала Анна.

«Анют, Вы замуж собрались? Какая же Вы все-таки красотка! Просто глаз не отвести!», «Бузова-младшая замуж выходит или уже вышла?» - продолжают писать в Сети.

На данный момент Бузова-младшая вместе со своим избранником находится в путешествии. Влюбленные решили посетить Чехию, от которой, судя по всему, остались в восторге.Сейчас страничка Анны в Instagram буквально пестрит яркими фотографиями, видеозаписями и Stories, большинство из которых не оставляют равнодушными даже ее недоброжелателей. Впрочем, пристальное внимание фолловеров привлекла лишь одна публикация Бузовой-младшей.Несколько часов назад Анна разместила у себя в профиле снимок, на котором она запечатлена в красивом свадебном наряде с большим тончайшим шлейфом. Под свежим кадром Бузова-младшая оставила пост, однако в нем ограничилась только одним словом, чем еще больше заинтриговала поклонников.Один за другим подписчики принялись буквально закидывать младшую сестру телеведущей реалити-шоу «Дом-2» вопросами и интересоваться у нее, намеревается ли она только выходить замуж, или же уже стала счастливой женой.Нужно сказать, что пока на вопросы поклонников Анна Бузова ничего не ответила, а просто продолжила добавлять в свой микроблог снимки в свадебном платье.