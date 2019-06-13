АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смартфон Essential PH-2 может появиться на рынке в ближайшее время
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Медики рассказали о первых симптомах гипертонии

Гипертония – одна из самых распространенных болезней в мире. Медики предупреждают об опасности последствий заболевания и обращают внимание на симптомы.
Медики рассказали о первых симптомах гипертонии

Гипертония – это серьезное заболевание, характеризующееся повышением артериального давления. Иногда эти скачки могут происходить внезапно, что увеличивает риск осложнений. Вовремя принятые меры для купирования гипертонического криза помогут избежать многих неприятных последствий для здоровья и даже спасти жизнь.

Вовремя распознанные симптомы болезни помогут предотвратить развитие осложнений. Повышение артериального давления часто сопровождается головной болью и тревожностью. Врачи рекомендуют при обнаружении вышеперечисленных симптомов проверить показатели с помощью тонометра. Нормальное кровяное давление - 120/80. При отклонении от этих цифр может наблюдаться одышка, носовое кровотечение, покраснение кожных покровов, особенно в области лица.

Медики рекомендуют не затягивать с визитом к врачу в случае обнаружения у себя признаков повышенного давления. При приеме прописанных препаратов и поддержании артериального давления в норме человек может вести привычный образ жизни.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 00:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали о первых симптомах
Компания Samsung презентовала новый
Ирина Пегова гостит у родителей в
Названы самые редкие и странные
Филипп Киркоров повторил фото из
Экспорт сладостей из России в Китай
«Отличные маляры»: Эвелина Бледанс
Учёные: Интернет может негативно влиять
Звезда сериала "СашаТаня" Валентина
Психологи научили извлекать пользу из
Составлен ТОП-5 самых популярных
Сборная РФ обыграла команду Кипра в
Иосиф Пригожин перед 12 июня напомнил:
Компания Xiaomi анонсировала в Европе
Организаторы «Дома-2» показали, как
Facebook предложил вознаграждение
Микелла Абрамова сняла дебютный клип на
Депздрав: Потребление мороженого в жару
Станислав Садальский удивлен, что СМИ
Названы «безобидные» привычки,
Ольга Бузова перестала общаться с
Разочаровавшаяся в шоу-бизнеса Сати
Юлия Барановская «метит» на должность
Канадские учёные нашли способ создания
Сергей Лазарев представит русскую
"Самый быстрый автодом" продали на eBay
Юлия Ковальчук: "Летом чувствую себя
Названы 9 запрещенных для разогрева в
Алена Савкина планирует вернуться на
В Huawei отсрочили выпуск нового
Просмотреть все новости