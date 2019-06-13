Медики рассказали о первых симптомах гипертонии





Гипертония – это серьезное заболевание, характеризующееся повышением артериального давления. Иногда эти скачки могут происходить внезапно, что увеличивает риск осложнений. Вовремя принятые меры для купирования гипертонического криза помогут избежать многих неприятных последствий для здоровья и даже спасти жизнь.Вовремя распознанные симптомы болезни помогут предотвратить развитие осложнений. Повышение артериального давления часто сопровождается головной болью и тревожностью. Врачи рекомендуют при обнаружении вышеперечисленных симптомов проверить показатели с помощью тонометра. Нормальное кровяное давление - 120/80. При отклонении от этих цифр может наблюдаться одышка, носовое кровотечение, покраснение кожных покровов, особенно в области лица.Медики рекомендуют не затягивать с визитом к врачу в случае обнаружения у себя признаков повышенного давления. При приеме прописанных препаратов и поддержании артериального давления в норме человек может вести привычный образ жизни.