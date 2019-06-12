Считающиеся бесполезными дополнительные пальцы могут придать рукам большей ловкости





Для исследования биоинженер Этьен Бурде из Имперского колледжа в Лондоне вместе с коллегами пригласил 52-летнюю женщину и ее 17-летнего сына, родившихся шестипалыми. Дополнительные пальцы по действенности похожи на большой и расположены между ним и указательным. Сканирование мозга и анатомические МРТ показали: они контролируются мышцами и сухожилиями, а также специальной мозговой системой. Судя по тому, как человеческий ум легко управляет «лишним» пальцем, эксперты сделали вывод, что он сможет так же направлять по назначению роботизированные пальцы или другие придатки.Биоинженер отметил, что для шестипалого человека жизнь в мире людей с пятью пальцами на руках в некоторых случаях кажется слишком легкой. Проведя время с участниками эксперимента, Бурдет почувствовал себя «ущербным», так ловко женщина и ее сын управлялись с посудой во время еды и телефоном, завязывали шнурки, проделывая все это одной рукой. Автор исследования, описанного в Nature Communications, подчеркнул: эти результаты могут не распространяться на других людей с лишними пальцами, поскольку в некоторых случаях дополнительные придатки оказываются менее развитыми.