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Повышенный уровень холестерина может привести к развитию болезней сердца и сосудов

Эксперты в области медицины и здоровья из Германии предупреждают об опасности повышенного уровня «плохого» холестерина. Высокий показатель данного органического соединения в крови может стать причиной развития болезней сердца.
Повышенный уровень холестерина может привести к развитию болезней сердца и сосудов

Повышенный уровень холестерина в крови, вероятнее всего, приведёт к увеличению отложений внутри кровеносных сосудов, а атеросклероз в свою очередь повышает риск развития инфаркта миокарда или инсульта. Германские медики рекомендуют регулярно сдавать анализы для определения количества холестерина, чтобы вовремя заметить проблемы в организме.

Согласно данным статистики, высокий уровень органического соединения в крови является следствием нарушения жирового обмена, но также факторами риска называют вредные привычки, лишний вес, физическую пассивность и диабет. Снижают уровень холестерина в основном с помощью лекарственных препаратов, но иногда пациентам помогает простое изменение рациона и образа жизни.

Врачи рекомендуют придерживаться питания со сниженным употреблением жирного мяса, сыра и колбасных изделий. Потребление сахара также необходимо уменьшить до минимума, а вот фруктов, рыбы, овощей, злаков и орехов, напротив, увеличить. В совокупности с умеренными физическими упражнениями это позволит уменьшить количество «плохого» холестерина в крови и снизит риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:40

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