АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смартфон Essential PH-2 может появиться на рынке в ближайшее время
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Ольга Бузова перестала общаться с родителями из-за участия в шоу «План-Б»

Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова поссорилась с родителями из-за участия в шоу «План-Б». Именно к таким выводам пришли фолловеры, после того, как внимательно «проштудировали» личный микроблог певицы и ее младшей сестры Анны.

Ольга Бузова перестала общаться с родителями из-за участия в шоу «План-Б»

Не секрет, что сестры Бузовы не общаются между собой уже несколько месяцев. А поссорились родственницы на отдыхе, куда они вместе улетели праздновать одной из них день рождения. До сих пор и Ольга, и Анна хранят молчание и пытаются избегать вопросов, которые касаются семьи.

Впрочем, фолловеры заметили, что если раньше Бузовы старались хоть раз в неделю встречаться со своими родителями, но только по отдельности, то сейчас посвящает свое свободное время родственникам только младшая сестра. К примеру, на прошлой неделе Анна встретилась и с отцом, и с матерью, в то время как Ольга не посчитала нужным выделить несколько часов в своем жестком рабочем графике, чтобы провести их с семьей.

Ольга Бузова перестала общаться с родителями из-за участия в шоу «План-Б»

Сейчас в социальных сетях продолжают активно обсуждать возможную причину ссоры Бузовой-старшей с родителями. Некоторые интернет-пользователи уверены, что отцу и матери Ольги не нравится то, в каких реалити-шоу постоянно стремиться принимать участие их дочь. Напомним, что недавно стало известно, что восходящая певица снова будет искать своего суженого на ТВ.

Однако большинство читателей предполагает, что всему виной нежелание Ольги мириться с Анной, а также слухи о том, что у певицы имеются серьезные проблемы со здоровьем.

Ольга Бузова перестала общаться с родителями из-за участия в шоу «План-Б»



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сборная РФ обыграла команду Кипра в
Иосиф Пригожин перед 12 июня напомнил:
Компания Xiaomi анонсировала в Европе
Организаторы «Дома-2» показали, как
Facebook предложил вознаграждение
Микелла Абрамова сняла дебютный клип на
Депздрав: Потребление мороженого в жару
Станислав Садальский удивлен, что СМИ
Названы «безобидные» привычки,
Ольга Бузова перестала общаться с
Разочаровавшаяся в шоу-бизнеса Сати
Юлия Барановская «метит» на должность
Канадские учёные нашли способ создания
Сергей Лазарев представит русскую
"Самый быстрый автодом" продали на eBay
Юлия Ковальчук: "Летом чувствую себя
Названы 9 запрещенных для разогрева в
Алена Савкина планирует вернуться на
В Huawei отсрочили выпуск нового
«Дом-2»: Артем Сорока сорвал с Насти
Шура пошутил о продаже старых зубов
Смартфон Essential PH-2 может появиться
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Анна Седокова боится отдаления живущей
Повышенный уровень холестерина может
Елена Корикова восхитила фанатов
Считающиеся бесполезными дополнительные
Владимир Путин вручит государственные
Бритни Спирс обвинила папарацци в
Ученые: За последние 250 лет на Земле
Просмотреть все новости