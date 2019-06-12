Ольга Бузова перестала общаться с родителями из-за участия в шоу «План-Б»

Не секрет, что сестры Бузовы не общаются между собой уже несколько месяцев. А поссорились родственницы на отдыхе, куда они вместе улетели праздновать одной из них день рождения. До сих пор и Ольга, и Анна хранят молчание и пытаются избегать вопросов, которые касаются семьи.Впрочем, фолловеры заметили, что если раньше Бузовы старались хоть раз в неделю встречаться со своими родителями, но только по отдельности, то сейчас посвящает свое свободное время родственникам только младшая сестра. К примеру, на прошлой неделе Анна встретилась и с отцом, и с матерью, в то время как Ольга не посчитала нужным выделить несколько часов в своем жестком рабочем графике, чтобы провести их с семьей.Сейчас в социальных сетях продолжают активно обсуждать возможную причину ссоры Бузовой-старшей с родителями. Некоторые интернет-пользователи уверены, что отцу и матери Ольги не нравится то, в каких реалити-шоу постоянно стремиться принимать участие их дочь. Напомним, что недавно стало известно, что восходящая певица снова будет искать своего суженого на ТВ.Однако большинство читателей предполагает, что всему виной нежелание Ольги мириться с Анной, а также слухи о том, что у певицы имеются серьезные проблемы со здоровьем.