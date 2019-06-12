Компания Samsung презентовала новый 27-дюймовый игровой монитор CRG5
Технологический гигант из Южной Кореи компания Samsung презентовала новый 27-дюймовый игровой монитор CRG5. Инновационное устройство, старт продаж которого запланирован на конец лета текущего года, совместимо с NVIDIA G-SYNC и имеет частоту обновлений 240 Гц, что позволяет улучшить качество и скорость геймплея.
Новый игровой 27-дюймовый монитор CRG5 от Samsung имеет радиус изгиба 1500R, что в совокупности с высокой частотой обновлений позволило разработчикам добиться плавности при смене кадров и демонстрации игры без задержек даже в самых динамичных сценах. Устройство отображает геймплей в Full HD-качестве и проверено в NVIDIA на совместимость с G-SYNG. Благодаря способности монитора выводить тёмные и белые цвета с контрастностью 3000:1 достигается улучшенная детализация в любой части игры, а изогнутая матрица позволяет увеличить угол обзора во время игрового процесса.
CRG5 имеет экран без рамок с трёх сторон и укреплённую подставку, улучшающую погружение геймера в процесс. Кроме всего прочего игроки могут самостоятельно выбрать нужный пресет в меню для определённого жанра игры, также имея возможность создать несколько профилей отображения и переходить на любой из них при необходимости.
Новый игровой 27-дюймовый монитор CRG5 от Samsung имеет радиус изгиба 1500R, что в совокупности с высокой частотой обновлений позволило разработчикам добиться плавности при смене кадров и демонстрации игры без задержек даже в самых динамичных сценах. Устройство отображает геймплей в Full HD-качестве и проверено в NVIDIA на совместимость с G-SYNG. Благодаря способности монитора выводить тёмные и белые цвета с контрастностью 3000:1 достигается улучшенная детализация в любой части игры, а изогнутая матрица позволяет увеличить угол обзора во время игрового процесса.
CRG5 имеет экран без рамок с трёх сторон и укреплённую подставку, улучшающую погружение геймера в процесс. Кроме всего прочего игроки могут самостоятельно выбрать нужный пресет в меню для определённого жанра игры, также имея возможность создать несколько профилей отображения и переходить на любой из них при необходимости.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 23:00