Владимир Путин вручит государственные премии деятелям искусства и науки





По сложившейся традиции в День России отмечаются заслуги деятелей искусства и науки. Лауреаты получат денежные премии в размере пяти миллионов рублей, дипломы, почетные знаки. Награды победителям в различных номинациях вручаются лично президентом.В этот раз премии удостоились музыканты Родион Щедрин, Николай Луганский, литературовед Павел Басинский, борец за сохранение природного фонда и культурно-исторического наследия Елена Шатковская, востоковед Виталий Наумкин. За работу в области исследования гравитационных волн будет отмечена группа ученых: Владислав Пустовайт, Валерий Митрофанов и Ефим Хазанов, врачей Владимира Порханова, Владимира Паршина и Владимира Харченко премируют за применение новых технологий в лечении больных с нарушением дыхания, приведших к снижению смертности. Эти люди внесли значительный вклад в развитие науки и искусства, в которых работают.Также президент России проведет прием. На Ивановскую площадь Кремля, где состоится это мероприятие, приглашено около 1,5 тысячи человек.