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Владимир Путин вручит государственные премии деятелям искусства и науки

Сегодня глава РФ Владимир Путин проведет вручение государственной премии в Кремле. Он лично наградит лауреатов, которые внесли весомый вклад в культуру и науку страны.
Владимир Путин вручит государственные премии деятелям искусства и науки

По сложившейся традиции в День России отмечаются заслуги деятелей искусства и науки. Лауреаты получат денежные премии в размере пяти миллионов рублей, дипломы, почетные знаки. Награды победителям в различных номинациях вручаются лично президентом.

В этот раз премии удостоились музыканты Родион Щедрин, Николай Луганский, литературовед Павел Басинский, борец за сохранение природного фонда и культурно-исторического наследия Елена Шатковская, востоковед Виталий Наумкин. За работу в области исследования гравитационных волн будет отмечена группа ученых: Владислав Пустовайт, Валерий Митрофанов и Ефим Хазанов, врачей Владимира Порханова, Владимира Паршина и Владимира Харченко премируют за применение новых технологий в лечении больных с нарушением дыхания, приведших к снижению смертности. Эти люди внесли значительный вклад в развитие науки и искусства, в которых работают.

Также президент России проведет прием. На Ивановскую площадь Кремля, где состоится это мероприятие, приглашено около 1,5 тысячи человек.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:22

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