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Источник: Google Pixel 4 сможет отслеживать жесты рук

Компания Google тестирует проект Soli, позволяющий Android-устройствам отслеживать жесты рук с помощью крошечного радара. Согласно слухам, новая функция может появиться в смартфоне Pixel 4.
Источник: Google Pixel 4 сможет отслеживать жесты рук

Разработчики XDA заявили о существовании потенциальной поддержки жестов «Молчание» и «Пропустить», скрытых глубоко в Android Q. Эти возможности должны подключаться к датчику «Осведомленность», которого пока еще нет. Однако некоторые эксперты не исключают, что данные жесты могут использоваться для управления мультимедиа в готовящемся к выходу смартфоне Pixel 4. В Google уже показали возможности Soli и продемонстрировали, как приложение работает в умных часах или управляет домашним радио на мощных радиочастотных устройствах.

Раньше некоторые компании пытались добавить подобную технологию в свои гаджеты, но результаты оказались неоднозначными. В Samsung внедрили в Galaxy S4 воздушные жесты, умные паузы и прокрутку, используя камеру для отслеживания движения глаз и рук. Бренд LG испробовал в смартфоне G8 датчик времени полета для запуска системы жестов Air Motion, но в реальном режиме она не функционировала.

Специалисты уверены: Google потребуется найти способ сделать отслеживание жестов минирадаром более естественным и быстрым, чем простое касание на устройстве. Пока разработчикам IT-гиганта ввиду проблем с надежностью моделей Pixel 2 и Pixel 3 посоветовали сосредоточиться на устранении этого изъяна в грядущем фирменном аппарате.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:03

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