Источник: Google Pixel 4 сможет отслеживать жесты рук





Разработчики XDA заявили о существовании потенциальной поддержки жестов «Молчание» и «Пропустить», скрытых глубоко в Android Q. Эти возможности должны подключаться к датчику «Осведомленность», которого пока еще нет. Однако некоторые эксперты не исключают, что данные жесты могут использоваться для управления мультимедиа в готовящемся к выходу смартфоне Pixel 4. В Google уже показали возможности Soli и продемонстрировали, как приложение работает в умных часах или управляет домашним радио на мощных радиочастотных устройствах.Раньше некоторые компании пытались добавить подобную технологию в свои гаджеты, но результаты оказались неоднозначными. В Samsung внедрили в Galaxy S4 воздушные жесты, умные паузы и прокрутку, используя камеру для отслеживания движения глаз и рук. Бренд LG испробовал в смартфоне G8 датчик времени полета для запуска системы жестов Air Motion, но в реальном режиме она не функционировала.Специалисты уверены: Google потребуется найти способ сделать отслеживание жестов минирадаром более естественным и быстрым, чем простое касание на устройстве. Пока разработчикам IT-гиганта ввиду проблем с надежностью моделей Pixel 2 и Pixel 3 посоветовали сосредоточиться на устранении этого изъяна в грядущем фирменном аппарате.