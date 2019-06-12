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Юлия Барановская «метит» на должность ведущей «Дома-2»

Известнейшая российская радио- и телеведущая Юлия Барановская «метит» на место Ольги Бузовой на «Доме-2». Именно к таким выводам пришли фолловеров, обратив внимание на то, как изменилась бывшая супруга Аршавина.

Юлия Барановская «метит» на должность ведущей «Дома-2»

В последнее время подписчики Барановской все чаще начали замечать, что их любимица кардинально изменилась. И речь идет не только о внешнем виде Юлии, но и о ее нраве. Теперь писательница, как уверяют ее фанаты, стала скандальной «барби», что очень на самом деле подозрительно.

Причиной сему, предполагают фолловеры, может оказаться неожиданный карьерный рост. Судя по всему, информация, которая ранее уже появлялась в СМИ, может оказаться правдивой и Барановская действительно «метит» на должность одной из ведущих реалити-шоу «Дом-2».

Стоит напомнить, что свой путь на телевидении Барановская тоже начинала со скандального ток-шоу, в котором со слезами на глазах рассказывала о своей нелегкой семейной жизни с бывшим супругом популярным спортсменом Андреем Аршавиным, о его изменах, предательстве и жестокости.

Юлия Барановская «метит» на должность ведущей «Дома-2»

Тогда Юлии сочувствовали не только ее поклонники и друзья, но и все жители России. История Барановской оказалась многим женщинам очень близкой, поэтому ее сразу же полюбили телезрители, после чего многодетную мать пригласили на ТВ.

Нужно сказать, что когда в Интернете появились первые сообщения о том, что Барановская может занять должность ведущей «Дома-2», многие читатели обрадовались этой новости, ведь были уверены, что только Юлии удастся поднять рейтинги шоу.

Юлия Барановская «метит» на должность ведущей «Дома-2»



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:23

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