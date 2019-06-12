Анна Седокова боится отдаления живущей в США дочери Моники от семьи

Расставание Анны Седоковой с Максимом Чернявским было длительным и непростым для певицы. Супруг добивался полной опеки над общей дочерью Моникой без возможности встреч девочки с матерью. Пройдя большое количество судебных заседаний, пара всё же смогла договориться мирным путём. Моника осталась жить с отцом, но может общаться с Седоковой по телефону и во время летних каникул.Певица в интервью порталу «Wdays.ru» призналась, что ради разговора с дочерью может не спать до утра, и это несмотря на то, что следующий день расписан по минутам. Летом Седокова отправляется на встречу с дочерью в США, но и здесь есть определённые сложности. Ей приходится оставлять дома старшего и самого младшего ребёнка. Гектор не выдержит сложного 16-часового перелёта, а Алина помогает во время отсутствия матери присматривать за малышом.Самым счастливым воспоминанием для певицы является поездка в Турцию весной этого года. Тогда Седокова провела две недели в компании всех трёх детей, наслаждаясь каждой минутой воссоединения семьи и наблюдая за крепнущими отношениями между Моникой, Гектором и Алиной. Иногда она опасается, что редкие встречи детей могут стать причиной возникновения между ними конфликтов, но надеется на лучшее.