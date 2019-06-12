Ученые: За последние 250 лет на Земле исчез 571 вид семенных растений





Специалисты сообщили, что на территории Гавайских островов исчезло около 80 видов растений, еще 37 видов прекратили существовать в ЮАР. Также в этот список входит Австралия, Индия, Мадагаскар и Бразилия. Исследователи предполагают, что основной причиной вымирания растений стало постепенное разрушение среды их обитания из-за человеческой деятельности.Эксперт Мария Воронцова рассказала, что во время экспедиции по Мадагаскару, она собиралась отыскать злаковое растение под названием Sartidia perrieri. Но на месте обитания этого вида люди начали пасти свой скот, а также выращивать рис, и растение прекратило свое существование. Ученые сообщают, что за последние 250 лет исчезло сандаловое дерево в Чили и олива Святой Елены. Темпы вымирания различных растений на Земле почти в 500 раз превышают естественные показатели.