Елена Корикова восхитила фанатов фигурой на фото в бикини

Знаменитость предстала перед поклонниками в ярком купальнике, позируя на фоне заката. Волосы Кориковой заплетены в косы, а сама она, вытянувшись всем телом, протягивает руки к заходящему солнцу. Романтический кадр очень понравился фолловерам, отметившим, что звезда украшает его своей сексуальностью и соблазнительными формами.Актриса отличается скромностью и редко демонстрирует свою фигуру в откровенных нарядах. Поклонники считают, что Кориковой нечего скрывать, так как в 47 лет она выглядит превосходно, а ее упругому телу может позавидовать не одна молодая девушка. «Потрясающая!» - написали фанаты, пожелав своему кумиру прекрасного отдыха в Черногории.