АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Считающиеся бесполезными дополнительные пальцы могут придать рукам большей ловкости
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Елена Корикова восхитила фанатов фигурой на фото в бикини

Елена Корикова отдыхает в Черногории и радует поклонников яркими кадрами с курорта. Одно из последних фото в Instagram-микроблоге звезды не осталось не замеченным фолловерами – актриса продемонстрировала соблазнительную фигуру в бикини.
Елена Корикова восхитила фанатов фигурой на фото в бикини

Знаменитость предстала перед поклонниками в ярком купальнике, позируя на фоне заката. Волосы Кориковой заплетены в косы, а сама она, вытянувшись всем телом, протягивает руки к заходящему солнцу. Романтический кадр очень понравился фолловерам, отметившим, что звезда украшает его своей сексуальностью и соблазнительными формами.
Елена Корикова восхитила фанатов фигурой на фото в бикини

Актриса отличается скромностью и редко демонстрирует свою фигуру в откровенных нарядах. Поклонники считают, что Кориковой нечего скрывать, так как в 47 лет она выглядит превосходно, а ее упругому телу может позавидовать не одна молодая девушка. «Потрясающая!» - написали фанаты, пожелав своему кумиру прекрасного отдыха в Черногории.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Анна Седокова боится отдаления живущей
Повышенный уровень холестерина может
Елена Корикова восхитила фанатов
Считающиеся бесполезными дополнительные
Владимир Путин вручит государственные
Бритни Спирс обвинила папарацци в
Ученые: За последние 250 лет на Земле
Источник: Google Pixel 4 сможет
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь посвятила
Лайма Вайкуле приглашает поклонников на
Вирус Эбола вышел за границы Конго
Звезда «Дома-2» Настя Голд: «О моем
Софья Каштанова поделилась
Scania создали концепт модульного
Настя Каменских после "медового месяца"
Ученые: переизбыток витамина D может
Ольга Бузова подтвердила, что попала с
В Южном Уэльсе дрон зафиксировал полёт
Наталья Рудова показала фигуру в едва
Эксперты объяснили, как распознать
Победительница «Холостяка» Дарья
Леди Гага попросила «отвалить»
В США у пациентки с "раком мозга"
Юлия Проскурякова тепло поздравила мать
Foxconn готова в случае необходимости
Эксперты: Недостаток витамина С мешает
Музыканты Radiohead обнародовали
Специалисты рассказали, как необходимо
Анастасия Макеева устроила откровенную
Просмотреть все новости