Бритни Спирс обвинила папарацци в уродовании своих фото





На данный момент Бритни Спирс вместе со своим бойфрендом отдыхает в Майами. Она делится снимками с отдыха в своем Instagram. Однако вездесущие репортеры успели сделать несколько фотографий звезды с неудачного ракурса. Звезда же опубликовала в ответ снимки в бикини и указала, что она в отличной форме.Бритни Спирс сильно переживает относительно своей фигуры. В ее Instagram часто встречаются фото или видео с тренировок. Некоторые подписчики считают, что таким образом певица хочет показать всем, что она старается максимально хорошо выглядеть. Часто она занимается вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари, но его формы вопросов у поклонников не вызывают.