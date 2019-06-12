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Бритни Спирс обвинила папарацци в уродовании своих фото

Бритни Спирс комплексует из-за нападок хейтеров относительно ее фигуры. Звезда разместила пост в своем Instagram, где упомянула папарацци, которые обвиняют ее в использовании программы Photoshop для улучшения внешнего вида на снимках. Она просит не смотреть на ситуацию однобоко и допустить, что фотографы в погоне за наименее удачными кадрами тоже могут прибегнуть к их редактировании.
Бритни Спирс обвинила папарацци в уродовании своих фото

На данный момент Бритни Спирс вместе со своим бойфрендом отдыхает в Майами. Она делится снимками с отдыха в своем Instagram. Однако вездесущие репортеры успели сделать несколько фотографий звезды с неудачного ракурса. Звезда же опубликовала в ответ снимки в бикини и указала, что она в отличной форме.
Бритни Спирс обвинила папарацци в уродовании своих фото

Бритни Спирс сильно переживает относительно своей фигуры. В ее Instagram часто встречаются фото или видео с тренировок. Некоторые подписчики считают, что таким образом певица хочет показать всем, что она старается максимально хорошо выглядеть. Часто она занимается вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари, но его формы вопросов у поклонников не вызывают.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:13

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