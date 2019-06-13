Ленни Кравиц выступит в Сочи на «Кинотавре»

Недавно президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский сообщал, что в Сочи пройдут концерты-сюрпризы. Данные выступления будут объявлены гостям в последний момент. Сегодня стало известно, что 15 июня на сцену кинофестиваля выйдет Ленни Кравиц. Знаменитость известен не только своими вокальными способностями, но и как продюсер, аранжировщик и актер. Исполнитель объединяет в своих композициях такие музыкальные стили, как соул, регги, фанк, фолк и баллады. Он имеет огромное количество преданных поклонников.Также Ленни Кравиц принял участие в съемках фильма «Голодные игры: И вспыхнет пламя», чем еще больше поднял свою популярность. Напомним, открытие «Кинотавра» состоялось 9 июня, кинофестиваль проходит в Сочи и будет длиться до конца текущей недели.