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Ленни Кравиц выступит в Сочи на «Кинотавре»

Знаменитый исполнитель Ленни Кравиц выступит в Сочи на 30-ом юбилейном кинофестивале под названием «Кинотавр». Певец выйдет на сцену концертного зала «Фестивальный» 15 июня.

Ленни Кравиц выступит в Сочи на «Кинотавре»

Недавно президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский сообщал, что в Сочи пройдут концерты-сюрпризы. Данные выступления будут объявлены гостям в последний момент. Сегодня стало известно, что 15 июня на сцену кинофестиваля выйдет Ленни Кравиц. Знаменитость известен не только своими вокальными способностями, но и как продюсер, аранжировщик и актер. Исполнитель объединяет в своих композициях такие музыкальные стили, как соул, регги, фанк, фолк и баллады. Он имеет огромное количество преданных поклонников.

Ленни Кравиц выступит в Сочи на «Кинотавре»

Также Ленни Кравиц принял участие в съемках фильма «Голодные игры: И вспыхнет пламя», чем еще больше поднял свою популярность. Напомним, открытие «Кинотавра» состоялось 9 июня, кинофестиваль проходит в Сочи и будет длиться до конца текущей недели.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:18

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