Лайма Вайкуле приглашает поклонников на фестиваль в Юрмалу и обещает вечеринки после концертов

Лайма Вайкуле разместила в своем Instagram приглашение на фестиваль, который состоится на известном латвийском курорте. Она отметила, что погода уже стоит подходящая для отдыха, и она с командой уже развлекается на морском побережье. Концерты можно будет посетить с 18 по 21 июля, а после них певица обещает поклонникам шумные вечеринки.К этому приглашению певица добавила видеозапись, на которой она исполняет свою самую известную песню «Вернисаж». Публика танцует, некоторые снимают выступление на камеры мобильных телефонов.Подписчики в комментариях рассказали, что с нетерпением ждут фестиваль: «Ждём, когда уже наконец-то поедем в Юрмалу на «Рандеву» с Вами, чтобы окунуться в эту атмосферу музыки и тепла», «Уже считаем дни до "Рандеву". Также комментаторы затронули в обсуждении политическую тему и выясняли, почему Лайма Вайкуле не выступает в Крыму.