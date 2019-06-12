АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Считающиеся бесполезными дополнительные пальцы могут придать рукам большей ловкости
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Лайма Вайкуле приглашает поклонников на фестиваль в Юрмалу и обещает вечеринки после концертов

Лайма Вайкуле приглашает поклонников на свой фестиваль, который пройдет в конце июля в Юрмале. После концертов она обещает шумные вечеринки.
Лайма Вайкуле приглашает поклонников на фестиваль в Юрмалу и обещает вечеринки после концертов

Лайма Вайкуле разместила в своем Instagram приглашение на фестиваль, который состоится на известном латвийском курорте. Она отметила, что погода уже стоит подходящая для отдыха, и она с командой уже развлекается на морском побережье. Концерты можно будет посетить с 18 по 21 июля, а после них певица обещает поклонникам шумные вечеринки.

К этому приглашению певица добавила видеозапись, на которой она исполняет свою самую известную песню «Вернисаж». Публика танцует, некоторые снимают выступление на камеры мобильных телефонов.

Подписчики в комментариях рассказали, что с нетерпением ждут фестиваль: «Ждём, когда уже наконец-то поедем в Юрмалу на «Рандеву» с Вами, чтобы окунуться в эту атмосферу музыки и тепла», «Уже считаем дни до "Рандеву". Также комментаторы затронули в обсуждении политическую тему и выясняли, почему Лайма Вайкуле не выступает в Крыму.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Анна Седокова боится отдаления живущей
Повышенный уровень холестерина может
Елена Корикова восхитила фанатов
Считающиеся бесполезными дополнительные
Владимир Путин вручит государственные
Бритни Спирс обвинила папарацци в
Ученые: За последние 250 лет на Земле
Источник: Google Pixel 4 сможет
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь посвятила
Лайма Вайкуле приглашает поклонников на
Вирус Эбола вышел за границы Конго
Звезда «Дома-2» Настя Голд: «О моем
Софья Каштанова поделилась
Scania создали концепт модульного
Настя Каменских после "медового месяца"
Ученые: переизбыток витамина D может
Ольга Бузова подтвердила, что попала с
В Южном Уэльсе дрон зафиксировал полёт
Наталья Рудова показала фигуру в едва
Эксперты объяснили, как распознать
Победительница «Холостяка» Дарья
Леди Гага попросила «отвалить»
В США у пациентки с "раком мозга"
Юлия Проскурякова тепло поздравила мать
Foxconn готова в случае необходимости
Эксперты: Недостаток витамина С мешает
Музыканты Radiohead обнародовали
Специалисты рассказали, как необходимо
Анастасия Макеева устроила откровенную
Просмотреть все новости