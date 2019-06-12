Scania создали концепт модульного городского электротранспорта





Сейчас все больше автопроизводителей создают электрические транспортные средства, но не многие практикуют применение зеленых технологий в городском транспорте. Компания Scania продемонстрировала новый многофункциональный электрический автомобиль, который способен выполнять несколько функций. В зависимости от потребностей транспортное средство может перевозить груз, транспортировать людей или использоваться, как машина городской службы. Причем изменение целевого назначения может происходить в течение одного дня. Это возможно благодаря модульной сборке. Для смены вида деятельности просто нужно поставить конкретный модуль, и автомобиль готов к эксплуатации.Ввод в эксплуатацию планируется уже в 2030 году. Производитель заявляет, что транспортное средство весом в 8 тонн может преодолеть расстояние до 245 километров на одном заряде. Пока нет информации о стоимости этого автомобиля. Также нет данных о времени, которое необходимо на зарядку батареи.