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Scania создали концепт модульного городского электротранспорта

На Глобальном саммите общественного транспорта компания Scania продемонстрировала концепт нового электрокара. Модульное транспортное средство может менять свое назначение в зависимости от потребностей собственника.
Scania создали концепт модульного городского электротранспорта

Сейчас все больше автопроизводителей создают электрические транспортные средства, но не многие практикуют применение зеленых технологий в городском транспорте. Компания Scania продемонстрировала новый многофункциональный электрический автомобиль, который способен выполнять несколько функций. В зависимости от потребностей транспортное средство может перевозить груз, транспортировать людей или использоваться, как машина городской службы. Причем изменение целевого назначения может происходить в течение одного дня. Это возможно благодаря модульной сборке. Для смены вида деятельности просто нужно поставить конкретный модуль, и автомобиль готов к эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию планируется уже в 2030 году. Производитель заявляет, что транспортное средство весом в 8 тонн может преодолеть расстояние до 245 километров на одном заряде. Пока нет информации о стоимости этого автомобиля. Также нет данных о времени, которое необходимо на зарядку батареи.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:21

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