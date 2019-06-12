Софья Каштанова поделилась впечатлениями о родах в бассейне





В настоящее время все больше женщин склоняется к естественности во всех сферах жизни. Роды должны проходить максимально безопасно и наименее травматично как для матери, так и для ребенка. Потому многочисленные исследования сейчас направленны именно на этот процесс. Ученые изучают, как роды проходили в древние времена, как рожают женщины в странах, где уровень медицины очень низок и сильны традиции. Совместив достижения современной гинекологии и акушерства с многовековым опытом, они надеются получить совершенный метод ведения родовой деятельности.Софья Каштанова тоже решила испробовать на себе подобные достижения исследователей этой области. Потому она отправилась рожать своего первенца в Мексику, в специализированную клинику. Она отмечает, что в Москве ей приходилось постоянно находится под наблюдением врача и сдавать анализы, что создавало дополнительный стресс. В Мексике же она наслаждалась своей беременностью и ела фрукты.Малыш появился спустя 21 час родовой деятельности в воде, для этого звезду поместили в специальный акушерский бассейн. Софья Каштанова отмечает, что приехала рожать в Мексику из-за их натурального и естественного подхода, и она полностью довольна результатом.