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Софья Каштанова поделилась впечатлениями о родах в бассейне

Софья Каштанова в начале этого года стала мамой в первый раз. Роды проходили в Мексике в специализированной клинике. Звезда поделилась впечатлениями от процесса и использования специального акушерского бассейна.
Софья Каштанова поделилась впечатлениями о родах в бассейне

В настоящее время все больше женщин склоняется к естественности во всех сферах жизни. Роды должны проходить максимально безопасно и наименее травматично как для матери, так и для ребенка. Потому многочисленные исследования сейчас направленны именно на этот процесс. Ученые изучают, как роды проходили в древние времена, как рожают женщины в странах, где уровень медицины очень низок и сильны традиции. Совместив достижения современной гинекологии и акушерства с многовековым опытом, они надеются получить совершенный метод ведения родовой деятельности.

Софья Каштанова тоже решила испробовать на себе подобные достижения исследователей этой области. Потому она отправилась рожать своего первенца в Мексику, в специализированную клинику. Она отмечает, что в Москве ей приходилось постоянно находится под наблюдением врача и сдавать анализы, что создавало дополнительный стресс. В Мексике же она наслаждалась своей беременностью и ела фрукты.
Софья Каштанова поделилась впечатлениями о родах в бассейне

Малыш появился спустя 21 час родовой деятельности в воде, для этого звезду поместили в специальный акушерский бассейн. Софья Каштанова отмечает, что приехала рожать в Мексику из-за их натурального и естественного подхода, и она полностью довольна результатом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:30

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