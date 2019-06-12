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Настя Каменских после "медового месяца" вернулась к усиленным тренировкам в спортзале

Популярная украинская исполнительница, актриса и телеведущая Настя Каменских на странице в Instagram опубликовала фото, сделанное в тренажёрном зале. После проведённого в Турции «медового месяца» певица с супругом Алексеем Потапенко, более известным как Потап, вернулась к усиленным занятиям спортом.
Настя Каменских после "медового месяца" вернулась к усиленным тренировкам в спортзале

Судя по опубликованному недавно Настей Каменских фото, она вернулась к тренировкам, так как ранее рассказывала, что во время «медового месяца» настолько расслабилась, что перестала следить за фигурой и позволяла небольшие излишества в еде. Некоторые поклонники даже предположили, что знаменитости сыграли свадьбу из-за беременности певицы, однако она сразу же опровергла подобные слухи.

Молодожёнам из-за насыщенного гастрольного графика Каменских пришлось сократить «медовый месяц», но всё свободное время Потап продолжает проводить рядом с супругой, и даже в спортзал они ходят вместе. В публикации певица заметила: она любит начинать день с умеренных физических нагрузок, поблагодарив тренера, помогающего ей правильно выполнять упражнения для поддержания формы.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:12

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