Настя Каменских после "медового месяца" вернулась к усиленным тренировкам в спортзале

Судя по опубликованному недавно Настей Каменских фото, она вернулась к тренировкам, так как ранее рассказывала, что во время «медового месяца» настолько расслабилась, что перестала следить за фигурой и позволяла небольшие излишества в еде. Некоторые поклонники даже предположили, что знаменитости сыграли свадьбу из-за беременности певицы, однако она сразу же опровергла подобные слухи.Молодожёнам из-за насыщенного гастрольного графика Каменских пришлось сократить «медовый месяц», но всё свободное время Потап продолжает проводить рядом с супругой, и даже в спортзал они ходят вместе. В публикации певица заметила: она любит начинать день с умеренных физических нагрузок, поблагодарив тренера, помогающего ей правильно выполнять упражнения для поддержания формы.