Ученые: переизбыток витамина D может разрушить почки





Научные сотрудники не рекомендуют употреблять большое количество витамина D, поскольку он способен разрушить почки. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие добровольцы старше 55 лет, принимавшие активное вещество в течение нескольких лет. Изначально у испытуемых не было выявлено отклонений, но через некоторое время в крови пациентов вырос уровень паратиреоидного гормона и кальция. Эксперты выяснили, что ухудшение самочувствия началось летом, когда под воздействием солнечных лучей человеческий организм начал активнее вырабатывать витамин D. Из-за злоупотребления данного элемента может начаться развитие болезни почек.В летний период эксперты советуют не злоупотреблять такими продуктами, как красная икра, тунец, лосось, сардина, говяжья печень, яйца и соевое молоко.