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Ученые: переизбыток витамина D может разрушить почки

Канадские ученые выяснили, какой витамин способен разрушать почки человека. Специалисты объяснили, что переизбыток витамина D в организме может вызвать пробелы со здоровьем.

Ученые: переизбыток витамина D может разрушить почки

Научные сотрудники не рекомендуют употреблять большое количество витамина D, поскольку он способен разрушить почки. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие добровольцы старше 55 лет, принимавшие активное вещество в течение нескольких лет. Изначально у испытуемых не было выявлено отклонений, но через некоторое время в крови пациентов вырос уровень паратиреоидного гормона и кальция. Эксперты выяснили, что ухудшение самочувствия началось летом, когда под воздействием солнечных лучей человеческий организм начал активнее вырабатывать витамин D. Из-за злоупотребления данного элемента может начаться развитие болезни почек.

В летний период эксперты советуют не злоупотреблять такими продуктами, как красная икра, тунец, лосось, сардина, говяжья печень, яйца и соевое молоко.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:03

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