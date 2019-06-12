В Южном Уэльсе дрон зафиксировал полёт НЛО вблизи общины Сайммер





Сначала житель Великобритании предположил, что дрон зафиксировал полёт огромной птицы или иного объекта, но при более детальном изучении кадра удалось выяснить, что он, скорее всего, имеет внеземное происхождение. По сохранившейся записи британец смог определить, что скорость движения НЛО примерно равнялась 3,5 тыс. км/час. Также дрон не зафиксировал звуков, издаваемых при движении, что в совокупности с попытками объекта не попасть в поле зрение людей позволило предположить, что в долине Рондда наблюдали полёт инопланетного корабля.Уфологи, изучившие материал из Великобритании, отметили: такие объекты не редкость на планете, и их всё чаще замечают в разных уголках Земли. Из-за высокой скорости полёта НЛО сложно зафиксировать на камеру, но благодаря дронам снимки «разведчиков» инопланетян всё же удаётся получить и детально изучить.