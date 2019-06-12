Эксперты объяснили, как распознать нездоровые отношения





На начальной стадии отношений люди больше доверяют партнеру и рассказывают друг другу информацию о себе, со временем эти данные могут обернуться против одного из возлюбленных. На первом месте в списке находится постоянное соперничество между возлюбленными. Это происходит, когда в паре есть проблемы, и каждый из партнеров старается казаться лучше. На втором месте - скопление обид и недосказанность, которые со временем провоцируют раздражение и желание отомстить. В момент ссоры люди могут начать шантажировать друг друга сведениями, полученными ранее. Также в список вошло и перекладывание ответственности за любую проблему на своего партнёра. Это может говорить о том, что человек еще не готов к серьезным отношениям.Изначально многим приятно, когда партнер их ревнует, но со временем такое поведение может перерасти в патологический контроль. Такие поступки могут стать причиной конфликтов в паре и говорить о нездоровых отношениях.