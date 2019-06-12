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Эксперты объяснили, как распознать нездоровые отношения

Многие отношения начинаются с романтики, а затем перерастают в сплошную тиранию. По этой причине эксперты решили объяснить, как можно распознать нездоровые отношения.

Эксперты объяснили, как распознать нездоровые отношения

На начальной стадии отношений люди больше доверяют партнеру и рассказывают друг другу информацию о себе, со временем эти данные могут обернуться против одного из возлюбленных. На первом месте в списке находится постоянное соперничество между возлюбленными. Это происходит, когда в паре есть проблемы, и каждый из партнеров старается казаться лучше. На втором месте - скопление обид и недосказанность, которые со временем провоцируют раздражение и желание отомстить. В момент ссоры люди могут начать шантажировать друг друга сведениями, полученными ранее. Также в список вошло и перекладывание ответственности за любую проблему на своего партнёра. Это может говорить о том, что человек еще не готов к серьезным отношениям.

Изначально многим приятно, когда партнер их ревнует, но со временем такое поведение может перерасти в патологический контроль. Такие поступки могут стать причиной конфликтов в паре и говорить о нездоровых отношениях.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:23

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