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Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина может стать новой соведущей в шоу «План-Б»

Российская модель и актриса, а также финалистка реалити-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина может стать соведущей в проекте «План-Б». Именно к таким выводам пришли многочисленные фолловеры, когда обнаружили в Сети положительные отзывы телеканала «ТНТ» в адрес длинноволосой красавицы.

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина может стать новой соведущей в шоу «План-Б»

Не так давно Бузова наконец-таки подтвердила информацию о том, что совсем скоро ее «любимый» телеканал запускает новое реалити-шоу под названием «План-Б». Также Ольга указала на то, что в этот раз главных героев проекта будет двое – она и ее близкий приятель Тимур Батрутдинов.

Напомним, что в свое время и Бузова, и Батрутдинов уже пытались отыскать свою вторую половинку на подобных телешоу, однако все надежды знаменитостей оказались провальными. Сейчас, как известно, Ольга и Тимур опять надеются на то, что именно телеканал «ТНТ» поможет им отыскать «тех самых».

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина может стать новой соведущей в шоу «План-Б»

Вчера Тимур опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором сообщил поклонникам, что очень ждет их на кастинг нового проекта «План-Б». Нужно сказать, что под публикацией Батрутдинова разгорелись настоящие «военные действия». Некоторые принялись критиковать шоумена, кое-кто - поддерживать, а другие начали обсуждать слухи о том, что соведущей этого реалити-шоу станет бывшая избранница Егора Крида – Дарья Клюкина.

По мнению пользователей Сети, участие Клюкиной в шоу, где будут сниматься Бузова и Батрутдинов уж точно принесет проекту очень много плюсов. Читатели убеждены, что только Дарье удастся поднять рейтинги нового реалити-шоу.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:14

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