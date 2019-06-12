Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина может стать новой соведущей в шоу «План-Б»

Не так давно Бузова наконец-таки подтвердила информацию о том, что совсем скоро ее «любимый» телеканал запускает новое реалити-шоу под названием «План-Б». Также Ольга указала на то, что в этот раз главных героев проекта будет двое – она и ее близкий приятель Тимур Батрутдинов.Напомним, что в свое время и Бузова, и Батрутдинов уже пытались отыскать свою вторую половинку на подобных телешоу, однако все надежды знаменитостей оказались провальными. Сейчас, как известно, Ольга и Тимур опять надеются на то, что именно телеканал «ТНТ» поможет им отыскать «тех самых».Вчера Тимур опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором сообщил поклонникам, что очень ждет их на кастинг нового проекта «План-Б». Нужно сказать, что под публикацией Батрутдинова разгорелись настоящие «военные действия». Некоторые принялись критиковать шоумена, кое-кто - поддерживать, а другие начали обсуждать слухи о том, что соведущей этого реалити-шоу станет бывшая избранница Егора Крида – Дарья Клюкина.По мнению пользователей Сети, участие Клюкиной в шоу, где будут сниматься Бузова и Батрутдинов уж точно принесет проекту очень много плюсов. Читатели убеждены, что только Дарье удастся поднять рейтинги нового реалити-шоу.