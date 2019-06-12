Леди Гага попросила «отвалить» обвиняющих ее в романе с Брэдли Купером

В СМИ все чаще появляется информация о крахе отношений Шейк и Купера, продлившихся более четырех лет. Сообщается, что супермодель сама стала инициатором расставания, устав от неопределенности. Знаменитость забрала дочь, съехала из особняка актера и отправилась в Исландию.Многие интернет-пользователи считают причиной расставания пары связь Купера с Леди Гагой, якобы между ними завязался роман во время съемок лирической картины «Звезда родилась». Новая волна разговоров появилась после откровенного выступления режиссера и певицы с треком Shallow, за который они получили «Оскар».Леди Гага долго не комментировала слухи о любовных отношениях с Купером, однако прервала молчание перед выступлением в Лас-Вегасе. Знаменитость призвала общественность вести себя тактично, а всем, кто ее обвиняет в расставании звездной пары и подозревает в романе с актером, посоветовала «отвалить».