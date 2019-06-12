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В США у пациентки с "раком мозга" выявили ленточного червя

Жительница одного из крупных мегаполисов США несколько месяцев страдала от симптомов, указывающих на развитие онкологического заболевания головного мозга. После проведения обследования врачи диагностировали рак, но в ходе проводимого оперативного вмешательства оказалось, что причина болезни – ленточный червь.
В США у пациентки с "раком мозга" выявили ленточного червя

Жительница Нью-Йорка обратилась за помощью к медикам после того, как несколько месяцев страдала от неприятных симптомов. Так, 42-летняя женщина рассказала о галлюцинациях, частых непроизвольных подёргиваниях конечностей, сложности с концентрацией внимания и неправильном восприятии информации. Незадолго до помолвки с избранником женщина услышала вердикт медиков – рак мозга. Решением проблемы могла стать проведённая операция.

Уже в ходе хирургического вмешательства специалисты обнаружили, что диагноз был ошибочным, а причиной вышеназванных симптомов стал цистицеркоз или ленточный червь. Это очень удивило американку, тщательно следившую за качеством употребляемых продуктов и соблюдающей необходимые правила гигиены. После операции состояние женщины улучшилось, она говорит, что никогда нельзя отчаиваться. Даже в том случае, если поставлен смертельный диагноз, всегда нужно надеяться на лучшее.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:56

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