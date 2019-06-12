Foxconn готова в случае необходимости перенести производство iPhone из Китая
Глава отдела полупроводниковых технологий корпорации Foxconn Янг Лю сообщил о готовности перенести производство Apple за пределы Китая. Такая необходимость может возникнуть из-за торговой войны между Пекином и Вашингтоном.
Компания Foxconn является одним из главных поставщиков продукции Apple, производство которой частично находится в Китае. В связи с тем, что Министерство торговли США продолжает вводить санкции против ряда китайских фирм, не исключается сценарий, при котором руководство поднебесной наложит ответные ограничения. Однако руководство Foxconn уже заявило, что их мощностей достаточно для переноса производства американской продукции за границы Китая.
Многие аналитики считают, что это может привести к значительному подорожанию товаров от Apple, а также приведет к большому ущербу, который понесет яблочный гигант. Однако если тайваньский партнер быстро отреагирует на ситуацию и сможет в кратчайшие сроки изменить место размещения производства, американский бренд сможет отделаться небольшими потерями.
Компания Foxconn является одним из главных поставщиков продукции Apple, производство которой частично находится в Китае. В связи с тем, что Министерство торговли США продолжает вводить санкции против ряда китайских фирм, не исключается сценарий, при котором руководство поднебесной наложит ответные ограничения. Однако руководство Foxconn уже заявило, что их мощностей достаточно для переноса производства американской продукции за границы Китая.
Многие аналитики считают, что это может привести к значительному подорожанию товаров от Apple, а также приведет к большому ущербу, который понесет яблочный гигант. Однако если тайваньский партнер быстро отреагирует на ситуацию и сможет в кратчайшие сроки изменить место размещения производства, американский бренд сможет отделаться небольшими потерями.
В мире
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:38