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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, что у нее с Алексеем Косинусом был «юношеский брак»

Экс-героиня реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева объяснила, почему на самом деле разводится с российским диджеем Алексеем Косинусом. По словам телезнаменитости, у нее с музыкантом был «юношеский брак».

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, что у нее с Алексеем Косинусом был «юношеский брак»

Вчера, 11 июня, Водонаева стала главной героиней передачи Аллы Довлатовой «Вечернее шоу», которое каждую неделю выходит на «Русском радио». Во время интервью Алена откровенно рассказала радиоведущей, почему решила поставить в отношениях с Косинусом точку.

По словам Водонаевой, Косинус в действительности не оправдал ожиданий, и именно поэтому она сейчас планирует развестись с ним. Впрочем, Алена поспешила заметить, что по-прежнему состоит в браке с Алексеем.

«1,5 года мы были вместе, просто у нас получился такой юношеский брак, который должен был случиться в 18 лет, у меня случился в 34. Просто влюбилась», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».


Звезда «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, что у нее с Алексеем Косинусом был «юношеский брак»

Как утверждает Водонаева, еще в прошлом году она призналась Косинусу, что видит, как их отношения медленно, но уверено катятся под откос. Алена даже предложила Алексею начать как-то спасать свою семью, однако он отказался предпринимать какие-то меры.

Поставить точку в отношениях решила именно Водонаева, так как устала постоянно «тащить» на себе весь груз ответственности. По словам звезды «Дома-2», она просто устала от того, что рядом с мужчиной ей приходится быть сильной, а не наоборот.

К слову, также Водонаева указала на то, что сейчас ей с Косинусом все-таки удалось найти общий язык и примириться, однако диджей по-прежнему очень обижен на нее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:57

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