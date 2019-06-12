Эксперты: Недостаток витамина С мешает похудению





Специалисты рассказали, что в большинстве случаев недостаток витамина С возникает при злоупотреблении спиртными напитками, курении и неправильном питании. Чтобы избежать дефицита этого витамина, необходимо в вести в своей рацион такие продукты, как красный перец, капуста, чёрная смородина, киви, шиповник, картофель, помидоры и тыква. Также большое количество витамина С содержится в цитрусовых, особенно в лимонах.Эксперты сообщили, что дефицит этого элемента провоцирует плохое настроение и появление лишнего веса. Также из-за его нехватки может начать снижаться иммунитет и появиться хроническая усталость. Специалисты советуют, прежде чем употреблять продукты с большим содержанием витамина С, проконсультироваться с врачом, поскольку у некоторых может возникнуть аллергия.