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Эксперты: Недостаток витамина С мешает похудению

Эксперты из Национальной службы здравоохранения в Великобритании рассказали, что сбросу лишних килограммов может мешать недостаток витамина С. Также сообщается, что дефицит этого элемента в организме может полностью остановить процесс похудения.

Эксперты: Недостаток витамина С мешает похудению

Специалисты рассказали, что в большинстве случаев недостаток витамина С возникает при злоупотреблении спиртными напитками, курении и неправильном питании. Чтобы избежать дефицита этого витамина, необходимо в вести в своей рацион такие продукты, как красный перец, капуста, чёрная смородина, киви, шиповник, картофель, помидоры и тыква. Также большое количество витамина С содержится в цитрусовых, особенно в лимонах.

Эксперты сообщили, что дефицит этого элемента провоцирует плохое настроение и появление лишнего веса. Также из-за его нехватки может начать снижаться иммунитет и появиться хроническая усталость. Специалисты советуют, прежде чем употреблять продукты с большим содержанием витамина С, проконсультироваться с врачом, поскольку у некоторых может возникнуть аллергия.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

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