Специалисты рассказали, как необходимо действовать при утечке личных данных в Интернете





Если в Интернет попали банковские или личные данные пользователя, то необходимо сразу обратиться в финансовое учреждение для смены реквизитов и в полицию для написания заявления. Согласно действующему законодательству кража персональных данных приравнивается к краже материальных ценностей. Ответственность за эти преступления одинакова. Сотрудники правоохранительных органов обязаны принять заявление о преступлении и возбудить уголовное дело относительно лиц, которые его совершили.Что касается личных фотографий и видеофайлов, здесь ситуация сложнее. Изъять файлы из Интернета почти невозможно, поскольку при запрете распространения контента на одном ресурсе он появится на другом. Чтобы избежать потери личных данных, необходимо систематически менять пароли и при возможности использовать двухфакторную аутентификацию. Все домашние мультимедийные файлы следует хранить на отдельном носителе, который не подключен к Сети. Соблюдение элементарных правил обеспечит безопасность личных данных и избавит от возможных проблем, связанных с их утечкой в Интернет.