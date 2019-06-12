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Специалисты рассказали, как необходимо действовать при утечке личных данных в Интернете

Руководитель аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко рассказал, что делать, если личные данные утекли в Интернет. Глава департамента также дал несколько советов, чтобы избежать плачевной ситуации.
Специалисты рассказали, как необходимо действовать при утечке личных данных в Интернете

Если в Интернет попали банковские или личные данные пользователя, то необходимо сразу обратиться в финансовое учреждение для смены реквизитов и в полицию для написания заявления. Согласно действующему законодательству кража персональных данных приравнивается к краже материальных ценностей. Ответственность за эти преступления одинакова. Сотрудники правоохранительных органов обязаны принять заявление о преступлении и возбудить уголовное дело относительно лиц, которые его совершили.

Что касается личных фотографий и видеофайлов, здесь ситуация сложнее. Изъять файлы из Интернета почти невозможно, поскольку при запрете распространения контента на одном ресурсе он появится на другом. Чтобы избежать потери личных данных, необходимо систематически менять пароли и при возможности использовать двухфакторную аутентификацию. Все домашние мультимедийные файлы следует хранить на отдельном носителе, который не подключен к Сети. Соблюдение элементарных правил обеспечит безопасность личных данных и избавит от возможных проблем, связанных с их утечкой в Интернет.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:15

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