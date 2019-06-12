Ксения Бородина призналась, что разрешает детям кушать сосиски и сладости

«Дети просят в магазине купить сосиски, а мама такая, мы их не едим, ты же знаешь. Сразу жалко детей становится. Ну какое детство без сосисок и конфет», - подчеркнула ведущая «Дома-2».

Бородина время от времени делится в личном микроблоге своими методами воспитания детей. Бывают дни, когда Ксения даже обращается к подписчикам за советом, что очень удивляет фолловеров, ведь телеведущая «Дома-2» не единожды указывала на то, что ей лучше знать, как воспитывать своих дочерей.Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором в очередной раз подняла тему воспитания наследников. В нем Ксения признается поклонникам, что на самом деле является не очень строгой родительницей, как думают некоторые.В пример Бородина поспешила привести питание своих дочерей. По словам Ксении, она разрешает наследницам кушать не только колбасу и сосиски, но и различные сладости. Выяснилось, что телезнаменитость очень удивляет, когда некоторые родители запрещают своим детям упомянутые ею продукты.В конце свежей пбликации Бородина решила повториться и заявила, что эта еда на самом деле не является полезной, однако иногда детям ее просто необходимо разрешать кушать. Нужно сказать, что логика Ксении очень многих удивила, однако большинство все-таки поддержали высказывания звезды «Дома-2».