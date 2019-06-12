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Ксения Бородина призналась, что разрешает детям кушать сосиски и сладости

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина призналась фанатам, что разрешает своим детям кушать колбасу, сосиски и конфеты. Но, как отмечает телезнаменитость, все хорошо в меру.

Ксения Бородина призналась, что разрешает детям кушать сосиски и сладости

Бородина время от времени делится в личном микроблоге своими методами воспитания детей. Бывают дни, когда Ксения даже обращается к подписчикам за советом, что очень удивляет фолловеров, ведь телеведущая «Дома-2» не единожды указывала на то, что ей лучше знать, как воспитывать своих дочерей.

Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором в очередной раз подняла тему воспитания наследников. В нем Ксения признается поклонникам, что на самом деле является не очень строгой родительницей, как думают некоторые.

В пример Бородина поспешила привести питание своих дочерей. По словам Ксении, она разрешает наследницам кушать не только колбасу и сосиски, но и различные сладости. Выяснилось, что телезнаменитость очень удивляет, когда некоторые родители запрещают своим детям упомянутые ею продукты.

Ксения Бородина призналась, что разрешает детям кушать сосиски и сладости

«Дети просят в магазине купить сосиски, а мама такая, мы их не едим, ты же знаешь. Сразу жалко детей становится. Ну какое детство без сосисок и конфет», - подчеркнула ведущая «Дома-2».

В конце свежей пбликации Бородина решила повториться и заявила, что эта еда на самом деле не является полезной, однако иногда детям ее просто необходимо разрешать кушать. Нужно сказать, что логика Ксении очень многих удивила, однако большинство все-таки поддержали высказывания звезды «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:39

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