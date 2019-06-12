Юлия Проскурякова тепло поздравила мать Игоря Николаева с днём рождения

Юлия Проскурякова одной из первых поздравила мать Игоря Николаева с праздничным днём, написав, что Светлана Митрофановна не только потрясающая бабушка, любящая детей и внуков, но и яркая, красивая женщина. Певица называет свекровь «бабушкой Фетой», вероятно, именно так произносит её имя подрастающая дочь знаменитостей. Проскурякова пожелала имениннице крепкого здоровья и ещё много лет дарить своей семье радость, искреннюю любовь и заботу.Многочисленные подписчики Проскуряковой присоединились к словам поздравления. Свой комментарий с пожеланиями счастья и здоровья Светлане Митрофановне оставила Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, а Игорь Николаев под публикацией поставил смайл в виде сердца.