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Юлия Проскурякова тепло поздравила мать Игоря Николаева с днём рождения

Супруга отечественного исполнителя и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова на странице в Instagram тепло поздравила свекровь с днём рождения. 12 июня Светлане Митрофановне Николаевой исполняется 81 год.
Юлия Проскурякова тепло поздравила мать Игоря Николаева с днём рождения

Юлия Проскурякова одной из первых поздравила мать Игоря Николаева с праздничным днём, написав, что Светлана Митрофановна не только потрясающая бабушка, любящая детей и внуков, но и яркая, красивая женщина. Певица называет свекровь «бабушкой Фетой», вероятно, именно так произносит её имя подрастающая дочь знаменитостей. Проскурякова пожелала имениннице крепкого здоровья и ещё много лет дарить своей семье радость, искреннюю любовь и заботу.

Многочисленные подписчики Проскуряковой присоединились к словам поздравления. Свой комментарий с пожеланиями счастья и здоровья Светлане Митрофановне оставила Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, а Игорь Николаев под публикацией поставил смайл в виде сердца.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:47

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