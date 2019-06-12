Музыканты Radiohead обнародовали архивные записи из-за шантажа хакеров

Джонни Гринвуд, гитарист группы, рассказал, что кибермошенники на минувшей неделе атаковали компьютер лидера Radiohead Тома Йорка. Хакеры пригрозили слить обнаруженные архивные записи в Сеть, если коллектив не передаст им назначенный выкуп в размере $150 000. Музыканты не поддались на провокацию и пошли на решительный шаг, чтобы избавиться от шантажистов. Рокеры выложили демо-композиции 1997 года в открытый доступ на платформе Bandcamp. Бесплатное прослушивание треков разрешено до 29 июня, а скачать их можно за 18 фунтов стерлингов.Заработанные на архивных записях деньги участники Radiohead передадут организации Extinction Rebellion. Эта группа активно поддерживает кампанию, направленную против глобального потепления.