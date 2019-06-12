Музыканты Radiohead обнародовали архивные записи из-за шантажа хакеров
Британский рок-коллектив Radiohead стал жертвой шантажа хакеров, потребовавших за украденные демо-записи $150 000. Музыканты решили обнародовать неизданные треки, а вырученную сумму отправить на борьбу с глобальным потеплением.
Джонни Гринвуд, гитарист группы, рассказал, что кибермошенники на минувшей неделе атаковали компьютер лидера Radiohead Тома Йорка. Хакеры пригрозили слить обнаруженные архивные записи в Сеть, если коллектив не передаст им назначенный выкуп в размере $150 000. Музыканты не поддались на провокацию и пошли на решительный шаг, чтобы избавиться от шантажистов. Рокеры выложили демо-композиции 1997 года в открытый доступ на платформе Bandcamp. Бесплатное прослушивание треков разрешено до 29 июня, а скачать их можно за 18 фунтов стерлингов.
Заработанные на архивных записях деньги участники Radiohead передадут организации Extinction Rebellion. Эта группа активно поддерживает кампанию, направленную против глобального потепления.
Джонни Гринвуд, гитарист группы, рассказал, что кибермошенники на минувшей неделе атаковали компьютер лидера Radiohead Тома Йорка. Хакеры пригрозили слить обнаруженные архивные записи в Сеть, если коллектив не передаст им назначенный выкуп в размере $150 000. Музыканты не поддались на провокацию и пошли на решительный шаг, чтобы избавиться от шантажистов. Рокеры выложили демо-композиции 1997 года в открытый доступ на платформе Bandcamp. Бесплатное прослушивание треков разрешено до 29 июня, а скачать их можно за 18 фунтов стерлингов.
Заработанные на архивных записях деньги участники Radiohead передадут организации Extinction Rebellion. Эта группа активно поддерживает кампанию, направленную против глобального потепления.
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:22