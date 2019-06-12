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Учёные заявили, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Группа научных сотрудников из университета Колорадо в Боулдере заявила, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы». Такое явление способно уничтожить все живое на Земле.

Учёные заявили, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Ученые считают, что возникновение супервспышек-«убийц» - крайне редкое явление. При этом они не исключают того, что подобные события могут произойти в ближайшие 100 лет. Специалисты пояснили, что в начальный период существования Земли подобные катаклизмы особо не отражались на планете, но теперь они могут уничтожить все живое. На Солнце подобные вспышки происходят регулярно, при этом их мощность не велика, и они лишь нарушают работу радиосвязи или спутников. Одна из самых мощных вспышек, получившая название "событие Каррингтона", была зафиксирована 1859 году. Данное явление оценивалась в 10 йоттоджоулей, что практически в 20 раз превышает количество энергии, которое высвободилось при падении метеорита, уничтожившего динозавров.

В 2012 году исследователи обнаружили несколько сотен светил того же класса, что и Солнце, на которых происходили более мощные вспышки. Это и стало доказательством того, что такие супервспышки-«убийцы» вполне вероятны и в дальнейшем на Солнце.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:01

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