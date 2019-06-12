«Где же ты, синдром гнездования?!»: Беременная звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко пожаловалась на жару, которая «выбила» ее из колеи

«Вернись! Я все прощу! Ну где же ты, синдром гнездования?! Ты мне так сейчас нужен!» - начинает свой пост звезда «Дома-2».

«Столько дел надо еще переделать за этот последний месяц, а я, как сонный тюлень, еле шевелюсь», - рассказала Ольга.

На данный момент старшая наследница Ольги Васильевны Агибаловой находится во второй раз в интересном положении. Известно, что и в этот раз семейство Гажиенко станут счастливыми родителями мальчика.Считанные часы назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, который тут же привлек внимание ее фанатов. Дело в том, что в нем Гажиенко сообщает фолловерам о большом количестве дел, которые она до сих пор так и не смогла решить из-за жары.По словам Гажиенко, высокая температура воздуха, с которой ей удается справляться только лежа дома под кондиционером, «выбила» ее из колеи. Сейчас Ольги хватает только на приготовление еды, а также минимальную уборку.Как утверждает Гажиенко, она вовсе не ожидала от себя того, что на нее так будет влиять жара, ведь в первое время у нее на самом деле получалось «бодренько» держаться. Впрочем, будущая мамочка старается не «раскисать», ведь убеждена в том, что с такими мужчинами, которые сейчас ее окружают, она еще все успеет.