«Где же ты, синдром гнездования?!»: Беременная звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко пожаловалась на жару, которая «выбила» ее из колеи
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко в очередной раз пожаловалась подписчикам на невыносимую жару в Москве. По словам будущей мамочки, именно высокая температура воздуха лишила ее «синдрома гнездования».
На данный момент старшая наследница Ольги Васильевны Агибаловой находится во второй раз в интересном положении. Известно, что и в этот раз семейство Гажиенко станут счастливыми родителями мальчика.
Считанные часы назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, который тут же привлек внимание ее фанатов. Дело в том, что в нем Гажиенко сообщает фолловерам о большом количестве дел, которые она до сих пор так и не смогла решить из-за жары.
По словам Гажиенко, высокая температура воздуха, с которой ей удается справляться только лежа дома под кондиционером, «выбила» ее из колеи. Сейчас Ольги хватает только на приготовление еды, а также минимальную уборку.
Как утверждает Гажиенко, она вовсе не ожидала от себя того, что на нее так будет влиять жара, ведь в первое время у нее на самом деле получалось «бодренько» держаться. Впрочем, будущая мамочка старается не «раскисать», ведь убеждена в том, что с такими мужчинами, которые сейчас ее окружают, она еще все успеет.
На данный момент старшая наследница Ольги Васильевны Агибаловой находится во второй раз в интересном положении. Известно, что и в этот раз семейство Гажиенко станут счастливыми родителями мальчика.
Считанные часы назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, который тут же привлек внимание ее фанатов. Дело в том, что в нем Гажиенко сообщает фолловерам о большом количестве дел, которые она до сих пор так и не смогла решить из-за жары.
«Вернись! Я все прощу! Ну где же ты, синдром гнездования?! Ты мне так сейчас нужен!» - начинает свой пост звезда «Дома-2».
По словам Гажиенко, высокая температура воздуха, с которой ей удается справляться только лежа дома под кондиционером, «выбила» ее из колеи. Сейчас Ольги хватает только на приготовление еды, а также минимальную уборку.
«Столько дел надо еще переделать за этот последний месяц, а я, как сонный тюлень, еле шевелюсь», - рассказала Ольга.
Как утверждает Гажиенко, она вовсе не ожидала от себя того, что на нее так будет влиять жара, ведь в первое время у нее на самом деле получалось «бодренько» держаться. Впрочем, будущая мамочка старается не «раскисать», ведь убеждена в том, что с такими мужчинами, которые сейчас ее окружают, она еще все успеет.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:19