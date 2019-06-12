Анастасия Макеева устроила откровенную фотосессию на ромашковом поле





Анастасия Макеева уже не в первый раз делится с подписчиками в соцсети кадрами из откровенных фотосессий, отмечая, что не стесняется показывать обнажённое тело. В этот раз актриса запечатлена с букетом ромашек в руках, прикрывшем большую часть фигуры, на поле, заросшем цветами. В подписи к публикации 37-летняя Макеева написала, что сейчас она находится в самом комфортном для себя возрасте, и это несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем – грыжи, цистит и другие болезни, полученные за 18 лет работы в кино.По мнению артистки, каждый возраст по-своему прекрасен. В 15 лет жизнь только начинается, в 37 лет она восхитительна, в 45 – начинается заново, а в 57 лет появляется чуть больше болезней, но от этого она не становится менее прекрасной. Подписчики Анастасии Макеевой поддержали её размышления, высказывая созвучные точки зрения, а также оценили прекрасные формы знаменитости и красоту окружающего её на фото ромашкового поля.