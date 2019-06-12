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Анастасия Макеева устроила откровенную фотосессию на ромашковом поле

Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Анастасия Макеева на странице в Instagram поделилась кадрами из откровенной фотосессии, на которых запечатлена полностью обнажённой на поле с цветущими ромашками. Знаменитость поделилась своими размышлениями на тему возраста и старения, считая, что себя нужно любить независимо от количества прожитых лет.
Анастасия Макеева устроила откровенную фотосессию на ромашковом поле

Анастасия Макеева уже не в первый раз делится с подписчиками в соцсети кадрами из откровенных фотосессий, отмечая, что не стесняется показывать обнажённое тело. В этот раз актриса запечатлена с букетом ромашек в руках, прикрывшем большую часть фигуры, на поле, заросшем цветами. В подписи к публикации 37-летняя Макеева написала, что сейчас она находится в самом комфортном для себя возрасте, и это несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем – грыжи, цистит и другие болезни, полученные за 18 лет работы в кино.
Анастасия Макеева устроила откровенную фотосессию на ромашковом поле

По мнению артистки, каждый возраст по-своему прекрасен. В 15 лет жизнь только начинается, в 37 лет она восхитительна, в 45 – начинается заново, а в 57 лет появляется чуть больше болезней, но от этого она не становится менее прекрасной. Подписчики Анастасии Макеевой поддержали её размышления, высказывая созвучные точки зрения, а также оценили прекрасные формы знаменитости и красоту окружающего её на фото ромашкового поля.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:08

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