Apple обновили приложение iMovie для своих устройств





В новом обновлении iMovie получило модернизированную поддержку статических изображений и 80 новых треков. Разработчики Apple создали специальный зеленый эффект для приложения, который дает возможность пользователям самостоятельно менять фон в клипах и фотографиях. Также можно монтировать саундтреки под видео, список которых увеличили.Приложение iMovie позволяет разделить экран для более комфортной работы. По желанию можно добавить логотип и скрыть границы изображения. Однако приложение не поддерживает отправки смонтированного ролика. Сначала файл нужно сохранить на iCloud.