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Apple обновили приложение iMovie для своих устройств

Компания Apple обновила функционал своего специального приложения iMovie. Желающие уже могут скачать программу на свои устройства iPhone и iPad на фирменном сервисе App Store.
Apple обновили приложение iMovie для своих устройств

В новом обновлении iMovie получило модернизированную поддержку статических изображений и 80 новых треков. Разработчики Apple создали специальный зеленый эффект для приложения, который дает возможность пользователям самостоятельно менять фон в клипах и фотографиях. Также можно монтировать саундтреки под видео, список которых увеличили.

Приложение iMovie позволяет разделить экран для более комфортной работы. По желанию можно добавить логотип и скрыть границы изображения. Однако приложение не поддерживает отправки смонтированного ролика. Сначала файл нужно сохранить на iCloud.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:47

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