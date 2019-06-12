Сергей Безруков прогулялся по Санкт-Петербургу с женой Анной Матисон

По словам 45-летнего режиссера, ему легче работается в окружении родных людей. Безруков в перерывах между съемками прогуливается по улицам Петербурга, наслаждаясь красотами города. Компанию ему составляет возлюбленная. «Лето, Питер, отдых!» - подписал селфи-снимок с женой актер и пожелал того же своим «дорогим и хорошим» поклонникам.Фолловеры оценили новое фото Безрукова и поблагодарили за теплые слова. Одна из подписчиц сделала комплимент Матисон, назвав ее умной женщиной, которая не испытывает необходимости «тусоваться и выставлять наряды», а спокойно совмещает творчество и заботу о семье. Поклонница, обратившись к актеру, заверила: ему есть, за что любить свою избранницу. «Именно!!!» - согласился Безруков.