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Сергей Безруков прогулялся по Санкт-Петербургу с женой Анной Матисон

Сергей Безруков обнародовал в Instagram-аккаунте фотографии, сделанные на прогулке в Санкт-Петербурге. Знаменитость приехал в Северную столицу на съемки картины «Мистер Нокаут» вместе с женой Анной Матисон.
Сергей Безруков прогулялся по Санкт-Петербургу с женой Анной Матисон

По словам 45-летнего режиссера, ему легче работается в окружении родных людей. Безруков в перерывах между съемками прогуливается по улицам Петербурга, наслаждаясь красотами города. Компанию ему составляет возлюбленная. «Лето, Питер, отдых!» - подписал селфи-снимок с женой актер и пожелал того же своим «дорогим и хорошим» поклонникам.

Фолловеры оценили новое фото Безрукова и поблагодарили за теплые слова. Одна из подписчиц сделала комплимент Матисон, назвав ее умной женщиной, которая не испытывает необходимости «тусоваться и выставлять наряды», а спокойно совмещает творчество и заботу о семье. Поклонница, обратившись к актеру, заверила: ему есть, за что любить свою избранницу. «Именно!!!» - согласился Безруков.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:54

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