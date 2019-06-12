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Названа стоимость нового внедорожника Hyundai Palisade 2020

Новый внедорожник Hyundai Palisade 2020 поступит в продажи по цене от 31 550 долларов, что соответствует 2 миллионам рублей. Все комплектации авто получат двигатель V6 объемом 3,8 литра и мощностью в 291 лошадиную силу.

Названа стоимость нового внедорожника Hyundai Palisade 2020

Базовый вариант Hyundai Palisade 2020 получит автоматические фары, необычную радиаторную решетку, тонированные стекла и легкосплавные 18-дюймовые диски. Также авто оснастят медиасистемой с 8-дюймовым экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также вторым рядом сидений с электроприводом, системами по предотвращению столкновения с пешеходами, помощи в удержании полосы и парктроником. Более усовершенствованный автомобиль получит ручки с подсветкой, подогрев сидений, рейлинги серебристого цвета, боковые зеркала со светодиодами, обтянутый кожей руль, кнопку запуска двигателя и 2-зонный климат-контроль. Такая новинка обойдется в 33 500 долларов.

Вариант Limited обойдется в 44 700 долларов. Он включает в себя еще и двойной люк, 20-дюймовые диски, датчики дождя, систему по открытию задних дверей без рук, 2 дисплея информационной системы, третий ряд сидений с электроприводом и обивку салона класса Nappa. Все версии Palisade 2020 от компании Hyundai получат двигатель V6 объемом 3,8 литра, мощность которого составляет 291 лошадиную силу, а также АКПП на 8 скоростей, а за доплату доступен полный привод.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:26

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