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Шубская показала «отцовскую любовь» на фото с целующим сына Овечкиным

Анастасия Шубская поделилась в Instаgrаm-профиле новой семейной фотографией, умилившей подписчиков. На снимке, «пропитанном» настоящей отцовской любовью», запечатлен Александр Овечкин, целующий своего сына Сергея.
Шубская показала «отцовскую любовь» на фото с целующим сына Овечкиным

Спортсмен, которого поклонники привыкли видеть «мощной» глыбой на льду, трепетно прижимает к себе 10-месячного малыша. В кадр попал момент, когда Овечкин трогательно прильнул губами к уху сына, прикрыв глаза. На фото лица мальчика не видно, поскольку пара еще не решилась показать наследника общественности.
Шубская показала «отцовскую любовь» на фото с целующим сына Овечкиным

Судя по подписи «Оставлю это здесь», момент умилил Шубскую, и ей захотелось, чтобы снимок увидели подписчики ее аккаунта. Поклонникам очень понравилось милое фото с хоккеистом, целующим малыша. Многие признали: снимок «пропитан» отцовской любовью и счастьем, а Овечкина назвали «идеалом мужчины».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:34

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