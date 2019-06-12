Шубская показала «отцовскую любовь» на фото с целующим сына Овечкиным

Спортсмен, которого поклонники привыкли видеть «мощной» глыбой на льду, трепетно прижимает к себе 10-месячного малыша. В кадр попал момент, когда Овечкин трогательно прильнул губами к уху сына, прикрыв глаза. На фото лица мальчика не видно, поскольку пара еще не решилась показать наследника общественности.Судя по подписи «Оставлю это здесь», момент умилил Шубскую, и ей захотелось, чтобы снимок увидели подписчики ее аккаунта. Поклонникам очень понравилось милое фото с хоккеистом, целующим малыша. Многие признали: снимок «пропитан» отцовской любовью и счастьем, а Овечкина назвали «идеалом мужчины».