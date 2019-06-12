Сын Бари Алибасова назвал целью иска к изготовителю «Крота» справедливость

Алибасов-младший после того, как его отец по ошибке выпил химический раствор, был уверен, что родитель сделал это по невнимательности. Однако позже сыну знаменитости стали поступать многочисленные звонки и сообщения от пострадавших таким же образом людей. Убедившись, что случай с его родственником - не единичный, он решил подать судебный иск на изготовителей «Крота». «Это моя гражданская позиция», - заявил Алибасов-младший. Он добавил, что не преследует цель получить материальную компенсацию, а мечтает добиться в суде справедливости.По мнению Дениса Фролова, главы коммерческой практики юридической фирмы BMS Law Firm, у семьи Алибасова нет шансов выиграть дело. В данном случае доказательства вины производителя чистящего средства отсутствуют, ведь речь идет о применении продукта бытовой химии не по назначению. Правозащитник считает желание родственников продюсера судиться с изготовителями «Крота» своеобразной пиар-акцией.