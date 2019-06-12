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Кончита Вурст на концерте в Вене появилась в кожаной сбруе и цилиндре

Австрийский поп-исполнитель Том Нойвирт, одержавший победу в музыкальном конкурсе «Евровидение – 2014» в образе «бородатой женщины» Кончиты Вурст, снова эпатировал публику экстравагантным нарядом. Выступая в Вене, певец появился на сцене в сбруе из кожи, надев на голову высокий цилиндр, а на ноги – чулки и ботильоны на высоком каблуке.
Кончита Вурст на концерте в Вене появилась в кожаной сбруе и цилиндре

Образ Кончиты Вурст создан Томом Нойвиртом около восьми лет назад, но не так давно он признавался, что устал от «бородатой женщины» и даже обрезал длинные чёрные волосы. Поклонники исполнителя в большинстве были против кардинальной смены имиджа, говоря, что Вурст популярна в мире, и не стоит «уходить» от выбранного ранее стиля. Недавнее выступление Нойвирта снова шокировало толерантную европейскую публику. Во время концерта в Вене исполнитель три раза менял наряды, причём все они имели сходство с костюмами представителей сексуальных меньшинств, участвующих в гей-парадах.

Первый наряд состоял из кожаной сбруи, перчаток, ассиметричного цилиндра, чулок и белой накидки, второй – чёрных трусов со стразами, высоких ботфорт того же цвета и кепки. Третья смена одежды оказалась не менее эпатажной – сапоги на шнуровке, длинные перчатки, ярко-жёлтая блуза и штаны-галифе из прозрачной ткани.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:38

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