Кончита Вурст на концерте в Вене появилась в кожаной сбруе и цилиндре

Образ Кончиты Вурст создан Томом Нойвиртом около восьми лет назад, но не так давно он признавался, что устал от «бородатой женщины» и даже обрезал длинные чёрные волосы. Поклонники исполнителя в большинстве были против кардинальной смены имиджа, говоря, что Вурст популярна в мире, и не стоит «уходить» от выбранного ранее стиля. Недавнее выступление Нойвирта снова шокировало толерантную европейскую публику. Во время концерта в Вене исполнитель три раза менял наряды, причём все они имели сходство с костюмами представителей сексуальных меньшинств, участвующих в гей-парадах.Первый наряд состоял из кожаной сбруи, перчаток, ассиметричного цилиндра, чулок и белой накидки, второй – чёрных трусов со стразами, высоких ботфорт того же цвета и кепки. Третья смена одежды оказалась не менее эпатажной – сапоги на шнуровке, длинные перчатки, ярко-жёлтая блуза и штаны-галифе из прозрачной ткани.