АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты выяснили, как отцы относятся к критике выполнения ими родительских обязанностей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

МИД России: Отношения с США сейчас самые нестабильные за всю историю

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что в данный момент отношения между Россией и США являются самыми нестабильными и непредсказуемыми за всю историю. Дипломат подметил, что ситуация хуже, чем во время «холодной войны».
МИД России: Отношения с США сейчас самые нестабильные за всю историю

В Министерстве иностранных дел России пояснили, что отношения Кремля с Вашингтоном являются основным условием глобальной безопасности и стабильности. Однако США за последнее время систематически ухудшает отношения с РФ. Основным поводом для американских властей стал кризис на Украине, на основании которого штаты ввели санкции против России и пытаются настроить ряд стран против Кремля.

При этом в верхушке власти США не все так гладко. Систематически появляется информация о разногласиях между президентом и его командой. Хотя советник главы США по нацбезопасности полностью опровергает эту информацию, называя её провокационной, отрицать некий диссонанс в американской власти нельзя. Именно своенравность действий гаранта США и делает отношения Кремля и Вашингтона непредсказуемыми. Чем закончится сложившаяся ситуация - в данный момент никому не известно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа стоимость нового внедорожника
«Где же ты, синдром гнездования?!»:
Маргарита Суханкина не сдержала слёз,
Ученые рассказали, при каких условиях
Сын Бари Алибасова назвал целью иска к
В аэропорту Хитроу появилось новое
Кончита Вурст на концерте в Вене
МИД России: Отношения с США сейчас
Наталья Подольская предпочитает
Российские ученые создали игнорирующий
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска продолжает
Эксперты выяснили, как отцы относятся к
На снимках Китая XIX века обнаружены
Арсений Бородин впал в депрессию после
Меган Маркл согласилась стать
«Дом-2»: Саша Черно перестала уважать
Uber в 2020 году запустит в Мельбурне
Роза Сябитова поделилась "бюджетными"
Исследование: Опасения по поводу
В Сети опубликованы первые снимки
Звезда шоу «Замуж за Бузову» Валентин
Ученые из Великобритании утверждают,
Рэпер L'One покинул лейбл Тимати Black
В Великобритании мужчине
Ксения Бородина и Дарья Пынзарь
Любовь Толкалина показала стройные ноги
Huawei выпустила 1 миллион смартфонов с
Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес ответила
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Звезда «Дома-2» Виктория Боня вместе с
Просмотреть все новости