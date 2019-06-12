МИД России: Отношения с США сейчас самые нестабильные за всю историю
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что в данный момент отношения между Россией и США являются самыми нестабильными и непредсказуемыми за всю историю. Дипломат подметил, что ситуация хуже, чем во время «холодной войны».
В Министерстве иностранных дел России пояснили, что отношения Кремля с Вашингтоном являются основным условием глобальной безопасности и стабильности. Однако США за последнее время систематически ухудшает отношения с РФ. Основным поводом для американских властей стал кризис на Украине, на основании которого штаты ввели санкции против России и пытаются настроить ряд стран против Кремля.
При этом в верхушке власти США не все так гладко. Систематически появляется информация о разногласиях между президентом и его командой. Хотя советник главы США по нацбезопасности полностью опровергает эту информацию, называя её провокационной, отрицать некий диссонанс в американской власти нельзя. Именно своенравность действий гаранта США и делает отношения Кремля и Вашингтона непредсказуемыми. Чем закончится сложившаяся ситуация - в данный момент никому не известно.
В Министерстве иностранных дел России пояснили, что отношения Кремля с Вашингтоном являются основным условием глобальной безопасности и стабильности. Однако США за последнее время систематически ухудшает отношения с РФ. Основным поводом для американских властей стал кризис на Украине, на основании которого штаты ввели санкции против России и пытаются настроить ряд стран против Кремля.
При этом в верхушке власти США не все так гладко. Систематически появляется информация о разногласиях между президентом и его командой. Хотя советник главы США по нацбезопасности полностью опровергает эту информацию, называя её провокационной, отрицать некий диссонанс в американской власти нельзя. Именно своенравность действий гаранта США и делает отношения Кремля и Вашингтона непредсказуемыми. Чем закончится сложившаяся ситуация - в данный момент никому не известно.
Политика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:30