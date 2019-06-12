Эксперты выяснили, как отцы относятся к критике выполнения ими родительских обязанностей





Как показало исследование, около 50% отцов не раз сталкивались с критикой по поводу методов воспитания, питания детей, выбираемого стиля игры. Многие спокойно относятся к конструктивным замечаниям, подталкивающим пересматривать свое отношение к ребенку (49%), искать больше информации по теме общения с детьми (40%).Свыше 25% отцов из-за критики выполнения ими родительских обязанностей чувствуют себя менее уверенными, а 20% мужчин начинают сомневаться в целесообразности их активного участия в воспитании наследника. Порядка 43% пап считают в большинстве случаев замечания несправедливыми. Отчет основан на ответах национально-репрезентативной выборки опроса 713 отцов детей в возрасте до 13 лет.Родитель, любящий своего ребенка и занимающийся им, может оказать положительное влияние на его развитие и благополучие, отмечает соавтор исследования Сара Кларк. Однако эксперт рекомендует отцам не зацикливаться на одном методе воспитания, а пробовать разные стили, даже если они кажутся им «неправильными или вредными» для детей.