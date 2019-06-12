АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты выяснили, как отцы относятся к критике выполнения ими родительских обязанностей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Эксперты выяснили, как отцы относятся к критике выполнения ими родительских обязанностей

В преддверии Дня отца, отмечающегося в ряде стран в третье воскресенье июня, специалисты госпиталя CS Mott по вопросам здоровья детей при Мичиганском университете провели исследование, чтобы выяснить, как папы относятся к критике выполнения ими своих родительских обязанностей. Оказалось, что многих замечания делают менее уверенными.
Эксперты выяснили, как отцы относятся к критике выполнения ими родительских обязанностей

Как показало исследование, около 50% отцов не раз сталкивались с критикой по поводу методов воспитания, питания детей, выбираемого стиля игры. Многие спокойно относятся к конструктивным замечаниям, подталкивающим пересматривать свое отношение к ребенку (49%), искать больше информации по теме общения с детьми (40%).

Свыше 25% отцов из-за критики выполнения ими родительских обязанностей чувствуют себя менее уверенными, а 20% мужчин начинают сомневаться в целесообразности их активного участия в воспитании наследника. Порядка 43% пап считают в большинстве случаев замечания несправедливыми. Отчет основан на ответах национально-репрезентативной выборки опроса 713 отцов детей в возрасте до 13 лет.
Эксперты выяснили, как отцы относятся к критике выполнения ими родительских обязанностей

Родитель, любящий своего ребенка и занимающийся им, может оказать положительное влияние на его развитие и благополучие, отмечает соавтор исследования Сара Кларк. Однако эксперт рекомендует отцам не зацикливаться на одном методе воспитания, а пробовать разные стили, даже если они кажутся им «неправильными или вредными» для детей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа стоимость нового внедорожника
«Где же ты, синдром гнездования?!»:
Маргарита Суханкина не сдержала слёз,
Ученые рассказали, при каких условиях
Сын Бари Алибасова назвал целью иска к
В аэропорту Хитроу появилось новое
Кончита Вурст на концерте в Вене
МИД России: Отношения с США сейчас
Наталья Подольская предпочитает
Российские ученые создали игнорирующий
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска продолжает
Эксперты выяснили, как отцы относятся к
На снимках Китая XIX века обнаружены
Арсений Бородин впал в депрессию после
Меган Маркл согласилась стать
«Дом-2»: Саша Черно перестала уважать
Uber в 2020 году запустит в Мельбурне
Роза Сябитова поделилась "бюджетными"
Исследование: Опасения по поводу
В Сети опубликованы первые снимки
Звезда шоу «Замуж за Бузову» Валентин
Ученые из Великобритании утверждают,
Рэпер L'One покинул лейбл Тимати Black
В Великобритании мужчине
Ксения Бородина и Дарья Пынзарь
Любовь Толкалина показала стройные ноги
Huawei выпустила 1 миллион смартфонов с
Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес ответила
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Звезда «Дома-2» Виктория Боня вместе с
Просмотреть все новости