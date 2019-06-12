Звезда «Дома-2» Оксана Ряска продолжает экспериментировать со своей внешностью

«От жары в Вашингтоне чуть с ума не сошла, но путешествие было замечательное, люблю больше всего в жизни перевоплощаться, не стоять на одном месте!» - подчеркнула Оксана.

«Все-таки я комфортно и свободно чувствую себя в таком стиле», - добавила звезда «Дома-2».

Несколько месяцев назад Ряска пошла на весьма серьезный шаг – перебралась на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки. Сейчас Оксана уже нашла в Нью-Йорке работу и даже встретила мужчину, к которому не так давно перебралась жить.Впрочем, не рассказами о США Ряска привлекает к себе внимание, а тем, что она то и дело экспериментирует со своей внешностью. Оксана уже несколько раз меняла цвет волос, а недавно даже нарастила длинные черные локоны, которые очень понравились ее поклонникам.И вот на днях Ряска опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она была запечатлена с короткой стрижкой. Под снимком Оксана поспешила объяснить фолловерам, почему она решила вернуть короткую прическу.По словам Ряски, в Вашингтоне настолько жарко, что она смогла выдержать с длинными локонами всего 6 дней.Как утверждает Ряска, короткая стрижка отпугивает многих мужчин, однако она все равно любит быть «коротко стриженной».