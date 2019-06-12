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Наталья Подольская предпочитает естественность и не прибегает к "уколам красоты"

Отечественная поп-исполнительница, супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская на странице в Instagram показала поклонникам, что не прибегает к «уколам красоты». Певица продемонстрировала небольшие морщины в области лба, тем самым доказывая, что её внешность естественна.
Наталья Подольская предпочитает естественность и не прибегает к "уколам красоты"

Наталья Подольская в соцсети опубликовала селфи, сделанное в салоне авто. Специально нахмурившись, она показала имеющиеся на лбу морщинки, а в подписи к публикации заметила, что не делает уколы ботокса в лоб, чтобы их разгладить, поэтому внешность у неё естественна. Некоторые поклонники обвинили певицу в «лукавстве», так как, присмотревшись внимательно к снимку, смогли разглядеть следы от «уколов красоты».

Подписчики Подольской в комментариях посчитали, что процедура делалась давно, и теперь в районе лба и на губах видны имеющиеся остаточные явления. При этом многие заметили, в уколах ботокса нет ничего «противоестественного», поскольку это не пластическая операция и попытка «искусственно» омолодить внешность, но посоветовали посетить косметолога и снова пройти необходимую процедуру, убрав имеющиеся недостатки.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:21

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