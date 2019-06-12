Наталья Подольская предпочитает естественность и не прибегает к "уколам красоты"

Наталья Подольская в соцсети опубликовала селфи, сделанное в салоне авто. Специально нахмурившись, она показала имеющиеся на лбу морщинки, а в подписи к публикации заметила, что не делает уколы ботокса в лоб, чтобы их разгладить, поэтому внешность у неё естественна. Некоторые поклонники обвинили певицу в «лукавстве», так как, присмотревшись внимательно к снимку, смогли разглядеть следы от «уколов красоты».Подписчики Подольской в комментариях посчитали, что процедура делалась давно, и теперь в районе лба и на губах видны имеющиеся остаточные явления. При этом многие заметили, в уколах ботокса нет ничего «противоестественного», поскольку это не пластическая операция и попытка «искусственно» омолодить внешность, но посоветовали посетить косметолога и снова пройти необходимую процедуру, убрав имеющиеся недостатки.