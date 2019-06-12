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Российские ученые создали игнорирующий помехи передатчик

Российские ученые разработали передатчик, который игнорирует помехи, созданные специальными глушителями сигнала. Разработка будет представлена на заседании международного комитета по спутниковым системам при ООН, который пройдет 12 июня в Нью-Йорке.
Российские ученые создали игнорирующий помехи передатчик

Сотрудники предприятия «Навис» создали уникальную технологию, которая позволит игнорировать помехи в случае подавления сигнала противником. Принцип действия устройства основан на определении источника помех и отсеивании его частоты из эфира. На выходе специальная программа выдает очищенный сигнал без посторонних сигналов.

Главное назначение антенны – прием данных навигации от спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и BeiDou. Дело в том, что при работе со спутниками геолокации очень важно точно знать время прохождения сигнала. Этот параметр влияет на качество определения координат. Создание помех влияет на установление скорости прохождения радиосигнала, что негативно сказывается на навигационной системе. Однако благодаря специальной антенне специалисты смогли отсеить из эфира все посторонние шумы, что дало возможность беспрепятственно получать информацию со спутников.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:14

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