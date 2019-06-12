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Арсений Бородин впал в депрессию после расставания с Анастасией Ивлеевой

В одном из недавних интервью Арсений Бородин прокомментировал свои отношения с бывшей возлюбленной Анастасией Ивлеевой. Также музыкант рассказал, что после расставания с ведущей он впал в депрессию.

Арсений Бородин впал в депрессию после расставания с Анастасией Ивлеевой

Анастасию Ивлееву внесли в список самых перспективных жителей России до 30 лет, рейтинг был составлен журналом Forbes. Недавно бывший возлюбленный ведущей решил рассказать, что он сыграл не последнюю роль в ее карьере. Исполнитель сообщил, что когда они только начали встречаться, Анастасия Ивлеева была еще никому не известна. Он знакомил свою возлюбленную с представителями отечественного шоу-бизнеса, но на тот момент им не о чем было разговаривать. Позже девушка стала ведущей в шоу "Орёл и решка" и начала становиться популярной среди телезрителей.

Арсений Бородин впал в депрессию после расставания с Анастасией Ивлеевой

Арсений Бородин рассказал, что именно в этот момент у него начался творческий кризис. Спустя время Анастасия Ивлеева стала хорошо зарабатывать и начала упрекать своего возлюбленного, что он ничем не занимается. Постоянные ссоры привели к тому, что музыкант начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию. В конечном итоге пара рассталась.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:49

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