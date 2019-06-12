Исследование: Опасения по поводу зависимости от смартфонов основаны на ошибочных доводах





Доктор Дэвид Эллис из Университета Ланкастера и его коллега из Университета Бата Бриттани Дэвидсон доказали: при опросах многие респонденты неправильно оценивают время, проведенное за гаджетом. Часто людям кажется, что они больше часов проводят со смартфоном, чем на самом деле. На это указывают результаты десяти опросов, организованных для измерения степени зависимости от телефонов, с применением «шкалы» проблемного использования гаджета. Ученые проверили, сколько минут в день опрошенные уделяют своему смартфону, количество получаемых сообщений, а затем сравнили данные с другими работами соответствующей тематики.Специалисты отметили, что самостоятельные оценки пользователей по поводу времени, проведенного с гаджетом, часто являются ошибочными, поэтому не могут служить основанием для кардинальных изменений политики касательно ограничений использования мобильного телефона. Чрезмерное обращение к смартфонам некоторые эксперты связывают с повышением риска депрессии и тревожности, однако доктор Эллис считает, что в поддержку этих выводов нет достаточных доказательств.